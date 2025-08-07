Navia celebra la gran fiesta de la natación en aguas abiertas

Desfile de carrozas del Descenso a nado de la ría de Navia.

E. Cuesta Jueves, 7 de agosto 2025, 10:18 Comenta Compartir

Navia celebra este fin de semana una de sus grandes citas estivales, el Descenso a nado de la ría de Navia. Además de una competición internacional de primer orden, esta celebración incluye un amplio programa festivo que comienza este jueves, 7 de agosto, con el pregón y la programación de la reina y damas. Será a las 22 horas en el Cine Fantasio.

Los rostos del Descenso de este año serán Raquel Blanco Carballo, reina, y Andrea Rodríguez Regodeseves y Laura García Pérez, damas de esta edición. En cuanto al pregón, corre a cargo de María de Valdés Álvarez, destacada nadadora internacional y actual medalla de bronce europea en cinco kilómetros de aguas abiertas.

Nacida en Fuengirola (Málaga) en 1998, María se ha forjado un lugar entre la élite mundial gracias a su constancia y talento, destacando tanto en piscina como en aguas abiertas.

Esta ceremonia continuará con un brindis en honor a la reina y damas (23.30 horas) y la fiesta posterior se trasladará a la nave de la Dársena a partir de las 23.45 horas.

El programa continuará el sábado, día 9, con la Copa de Asturias de Natación de Aguas Abiertas (desde las 14.30 horas) y la ceremonia de entrega de trofeos (18.15).

El domingo, día grande del Descenso, comenzará a las 13 horas con una ofrenda a la Virgen de la Barca, patrona de Navia y una comida de hermandad (14).

El inicio de las competiciones en las distintas categorías comenzarán a las 17.30 horas y el gran desfile de carrozas y grupos folclóricos recorrerá el centro de la villa a partir de las 19.15 horas. La entrega de trofeos será a las 22.15 horas.