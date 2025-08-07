Navia celebra la gran fiesta de la natación en aguas abiertas
La nadadora María de Valdés Álvarez pronuncia el pregón de esta edición, que comienza este jueves con la proclamación de reina y damas y una fiesta en la Dársena
E. Cuesta
Jueves, 7 de agosto 2025, 10:18
Navia celebra este fin de semana una de sus grandes citas estivales, el Descenso a nado de la ría de Navia. Además de una competición internacional de primer orden, esta celebración incluye un amplio programa festivo que comienza este jueves, 7 de agosto, con el pregón y la programación de la reina y damas. Será a las 22 horas en el Cine Fantasio.
Los rostos del Descenso de este año serán Raquel Blanco Carballo, reina, y Andrea Rodríguez Regodeseves y Laura García Pérez, damas de esta edición. En cuanto al pregón, corre a cargo de María de Valdés Álvarez, destacada nadadora internacional y actual medalla de bronce europea en cinco kilómetros de aguas abiertas.
Nacida en Fuengirola (Málaga) en 1998, María se ha forjado un lugar entre la élite mundial gracias a su constancia y talento, destacando tanto en piscina como en aguas abiertas.
Esta ceremonia continuará con un brindis en honor a la reina y damas (23.30 horas) y la fiesta posterior se trasladará a la nave de la Dársena a partir de las 23.45 horas.
El programa continuará el sábado, día 9, con la Copa de Asturias de Natación de Aguas Abiertas (desde las 14.30 horas) y la ceremonia de entrega de trofeos (18.15).
El domingo, día grande del Descenso, comenzará a las 13 horas con una ofrenda a la Virgen de la Barca, patrona de Navia y una comida de hermandad (14).
El inicio de las competiciones en las distintas categorías comenzarán a las 17.30 horas y el gran desfile de carrozas y grupos folclóricos recorrerá el centro de la villa a partir de las 19.15 horas. La entrega de trofeos será a las 22.15 horas.
