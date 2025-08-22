Fiestas del fin de semana en Gijón: Contrueces, Vega y Fontaciera, a por la traca final de agosto Profesor Estrada dará el pregón en Contrueces, que por vez primera cobrará «para mantener con vida» los festejos vecinales

Última ronda de fiestas de agosto en Gijón. Los vecinos de Contrueces, Fontaciera y Vega serán los que pongan la traca festiva final al caluroso y soleado agosto, que arrancó con la Feria de Muestras, siguió con la Semana Grande y ahora se prepara para aunar los festejos patronales y la Fiesta de la Sidra Natural. En Contrueces han decidido innovar, dar un paso al frente y en lugar de arrojar la toalla sumidos bajo el yugo del gasto y la burocracia, cobrarán un simbólico euro por entrada. Tal y como explicó en EL COMERCIO su presidenta, María Sánchez, era cobrar o dejar morir las fiestas. Las cuentas no salen –el seguro «pasó de 120 a 800 euros», los generadores, otros 3.200, vallar el parque de Los Pericones, más de 3.000–. El caso es que el Ayuntamiento les da una subvención de 4.000 euros, explicaron, pero esa cuantía no da para costear las fiestas que hoy darán comienzo, además de la pasada hoguera de San Xuan, en junio. La entrada del 1 euro dará derecho a participar en el sorteo de cuatro cestas valoradas en 350.

Números a un lado, en Contrueces darán hoy el pistoletazo de salida con el pregón de Profesor Estrada (21.30) y la actuación de Waykas y Dani Vieites. Antes, a las 17.45, carnaval y pasacalles a cargo de K'pa Vino.

También hoy, pero en Vega, habrá pregón, voladores, juegos infantiles y misa antes del pregón delas nueve y media de la noche y la música posterior.

Cachopo y cumpleaños

Fontaciera arranca con nueva propuesta gastronómica para cenar esta noche a base de cachopo, que se servirá con patatas, pan y postre por 16 euros. «Tenemos reservados 40 y podrá pedirse in situ», anotó ayer Adán Gil. No faltarán los callos, el picadillo, el plato de la abuela, la tortilla y las cebollas rellenas para atender todos los gustos, añadióGil. A la cena de programada para las diez de la noche (la cocina abre una hora antes) le seguirá la primera verbena a cargo del DJ Carlos 'Buda'. Y en algún momento de la fiesta soplará ocho velas una niña llamada Sofía.

Los programas Contrueces Viernes 22 : Carnaval (17.45). Pasacalles K'pa Vino (18.15). Pregón, Profesor Estrada (21.30). Waykas y Dani Vieites (23). Sábado 23 : Fran Tejado (18). Concurso dibujo infantil (18.30). Chocolatada (19.30). Grupo Beatriz (23). Fuegos artificiales (00). Dj Dani Vieites. Domingo 24 : Vas Bailar (14). Paella (15). Tarde Sabinera José Taboada. Jana Pintacaras (18). Juegos tradicionales (19). Éxtasis y Dj. Dani Vieites (21). Lunes 25 : Día del socio (12). Exhibición Guardia Civil (16). Tato el payaso (18). Fiesta de la espuma (19). Tequila (21).

Vega Viernes 22 : Voladores (13). Juegos infantiles (17). Misa (19). Pregón (21.30). Jorge Menéndez y dj Jsanchezz (22). Sábado 23 : Vermú (12.30). Jornada del pulpo (15). Ruta motera (17). Exhibición de la Guardia Civil (18.30). Grupo Saoco (20). Dúo Brass y dj Jsanchezz (22). Domingo 24 : Alborada (9). Misa (12). Vermú (13). Fiesta de la espuma (17.30). Cena (20.30). Dúo K-Libre y dj Jsanchezz (21). Fiesta de la luz (23.55).

Fontaciera Viernes 22 : Menú Cachopo (21). Dj Juan Carlos 'Buda' (23). Sábado 23 : IConcentración coches clásicos (13). Menú Cachopo o callos (14.30). Juegos (17). Misa (21). Dj J. Carlos 'Buda' (23). Domingo 24 : Misa y procesión (13). Fabada de Pedro Gil (14.30). Magia y humor de Aldo Vidal