Luarca se anima con verbenas y pasacalles antes del día grande de San Timoteo

Procesión de San Timoteo en el campo de la fiesta.

I. G. Martes, 19 de agosto 2025, 10:46

La verbena de Santa Águeda, el festival infantil, el día del cofrade... Luarca lleva más de dos semanas animando el ambiente para el gran día de San Timoteo, que tiene lugar cada 22 de agosto. Pero aún queda mucho por disfrutar de una de las fiestas imprescindibles del verano en Asturias. De hecho, el grueso del programa festivo se desarrolla a partir este martes, día 19. Pasacalles y verbenas, fuegos artificiales y, sobre todo, la romería en el campo son algunas de las citas previstas.

Día a día, este es el programa previsto para celebrar las fiestas de San Timoteo en Luarca:

Martes 19 23 horas: primera verbena en la plaza del Ayuntamiento con Banda Gaudí y Assia.

Miércoles 20 12 horas: entrega de premios del Certamen de Dibujo.

23 horas: verbena en la plaza del Ayuntamiento con América de Vigo y Orquesta Marbella

Jueves 21: La Víspera 11 horas: pasacalles con la Banda de Música La Lira, Charanga El Compango y Charanga BB+.

12 horas: desfile de Gigantes y Cabezudos.

17 horas: pasacalles con la Charanga BB+ y la Charanga Picante.

23 horas: verbena en la plaza del Ayuntamiento con Top Líder y Orquesta Marsella.

0 horas: están anunciados los tradicionales fuegos artificiales desde los espigones del muelle. Tras el espectáculo, se retomará la verbena.

Viernes 22: Día de San Timoteo 10 horas: pasacalles con la Banda de Gaitas La Reina del Truébano, Charanga Picante, Charanga La Última y Marchamos y Los Repescaos. Procesión cívica con Cofradía, autoridades, vecinos y visitantes, acompañados de Gigantes y Cabezudos y del mítico carro de 'El Pardín' con sidra, rumbo al Campo de San Timoteo.

12.30 horas: misa y procesión por el Campo cantando el 'Cumpleaños Feliz' al Santo con Los Repescaos.

20.30 horas: concierto de la Orquesta Tattoo en la plaza del Ayuntamiento.

21 horas: tras un día de romería en el Campo, salida hacia Luarca con las charangas y Entrada Triunfal en la Villa.

23 horas: última gran verbena a cargo de Tekila y Orquesta Tattoo.