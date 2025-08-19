El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión de San Timoteo en el campo de la fiesta. Mario Rojas
Qué hacer en Asturias

Luarca se anima con verbenas y pasacalles antes del día grande de San Timoteo

La capital valdesana inicia este martes el grueso del programa de las fiestas de San Timoteo, que culminará el viernes 22 con la popular romería en el campo

I. G.

Martes, 19 de agosto 2025, 10:46

La verbena de Santa Águeda, el festival infantil, el día del cofrade... Luarca lleva más de dos semanas animando el ambiente para el gran día de San Timoteo, que tiene lugar cada 22 de agosto. Pero aún queda mucho por disfrutar de una de las fiestas imprescindibles del verano en Asturias. De hecho, el grueso del programa festivo se desarrolla a partir este martes, día 19. Pasacalles y verbenas, fuegos artificiales y, sobre todo, la romería en el campo son algunas de las citas previstas.

Día a día, este es el programa previsto para celebrar las fiestas de San Timoteo en Luarca:

Martes 19

  • 23 horas: primera verbena en la plaza del Ayuntamiento con Banda Gaudí y Assia.

Miércoles 20

  • 12 horas: entrega de premios del Certamen de Dibujo.

  • 23 horas: verbena en la plaza del Ayuntamiento con América de Vigo y Orquesta Marbella

Jueves 21: La Víspera

  • 11 horas: pasacalles con la Banda de Música La Lira, Charanga El Compango y Charanga BB+.

  • 12 horas: desfile de Gigantes y Cabezudos.

  • 17 horas: pasacalles con la Charanga BB+ y la Charanga Picante.

  • 23 horas: verbena en la plaza del Ayuntamiento con Top Líder y Orquesta Marsella.

  • 0 horas: están anunciados los tradicionales fuegos artificiales desde los espigones del muelle. Tras el espectáculo, se retomará la verbena.

Viernes 22: Día de San Timoteo

  • 10 horas: pasacalles con la Banda de Gaitas La Reina del Truébano, Charanga Picante, Charanga La Última y Marchamos y Los Repescaos. Procesión cívica con Cofradía, autoridades, vecinos y visitantes, acompañados de Gigantes y Cabezudos y del mítico carro de 'El Pardín' con sidra, rumbo al Campo de San Timoteo.

  • 12.30 horas: misa y procesión por el Campo cantando el 'Cumpleaños Feliz' al Santo con Los Repescaos.

  • 20.30 horas: concierto de la Orquesta Tattoo en la plaza del Ayuntamiento.

  • 21 horas: tras un día de romería en el Campo, salida hacia Luarca con las charangas y Entrada Triunfal en la Villa.

  • 23 horas: última gran verbena a cargo de Tekila y Orquesta Tattoo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  4. 4 Incendios forestales en Asturias | El viento del Norte y la niebla dan un respiro a Cangas del Narcea mientras Degaña lucha contra el reloj
  5. 5 Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella
  6. 6 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  7. 7 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años
  8. 8 Arde una embarcación en el puerto de Luarca
  9. 9 El gobierno asturiano pide más medios en León para aplacar el fuego que amenaza al Principado
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Luarca se anima con verbenas y pasacalles antes del día grande de San Timoteo

Luarca se anima con verbenas y pasacalles antes del día grande de San Timoteo