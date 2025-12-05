L'Anguleru desembarca hoy en Asturias: todos los concejos que visitará antes de Nochebuena

Isabel Gómez Gijón Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:20 | Actualizado 11:53h. Comenta Compartir

Faltan más de dos semanas para Nochebuena, pero L'Anguleru tiene mucho trabajo por delante. Para cumplir con todos los compromisos que tiene agendados, desembarcará en Asturias este viernes, 5 de diciembre. No obstante, será el sábado 6 cuando inicie su recorrido por diferentes concejos del Principado.

Tras su llegada a Asturias, que se podrá seguir en directo desde su perfil en Facebook, su primera parada será el centro comercial ParqueAstur, en Corvera, donde llegará este 6 de diciembre a las 18 horas. Además, aquí dejará su chalana mágica, L'Angulina, que podrá verse hasta el día 20.

El segundo concejo que visitará será Avilés. Lo hará el viernes 12, a las 10 horas, cuando asistirá a la Folixa de Navidá de los colegios del municipios.

El sábado 13, a las 19 horas, estará en Ribadesella, donde recogerá el Serazu Máxicu, y el domingo 14, a las 18 horas, estará en el barrio gijonés del Lauredal.

El lunes 15 a mediodía acudirá a la Junta General del Principado para entregar a su presidente, Juan Cofiño, las cartas navideñas para que le puedan escribir todos los diputados asturianos.

La agenda de L'Anguleru continúa el día 20, de nuevo en ParqueAstur (12 horas), donde se nombrarán nuevos Llendadores y Llendadoras que le ayudarán en su misión navideña; el día 21 estará en Mieres, para el encendido del Fuego Mágico (18.30 horas); y el martes 23 volverá a Avilés, para participar en el desfile del Cortexu del Nataliegu, que avanzará desde el parque del Muelle hasta la plaza de España (18.30 horas).

Sus últimas apariciones públicas este año tendrá lugar el miércoles 24 de diciembre. A mediodía estará en el Acuario de Gijón para recoger las últimas cartas y a las 19 horas participará en la gran cabalgata en La Arena, en el concejo de Soto del Barco. Tras este desfile comenzará el reparto de regalos por toda Asturias junto a Lolina, la rulera.

Además de conocer a los niños y niñas y recoger sus cartas, con su recorrido por Asturias, L'Anguleru lleva a cabo una misión de gran importancia: comprobar el estado de la naturaleza y los ecosistemas fluviales.