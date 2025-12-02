La Navidad llega a Avilés y sus barrios este fin de semana

R. D. Avilés Martes, 2 de diciembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

La llegada del mes de diciembre marca para muchos el pistoletazo de salida de la Navidad, una de las épocas del año más mágicas e ilusionantes para grandes y pequeños. El espíritu navideño se empieza a sentir por todo Avilés y en gran medida es gracias a las decoraciones que este año iluminarán calles y plazas en el centro de la ciudad y también en sus barrios.

El encendido oficial de la iluminación navideña será el próximo viernes, 5 de diciembre, con un acto lleno de sorpresas que se celebrará como es habitual en la plaza de España. El gran árbol transitable ya está instalado en El Parche, así como las decoraciones y guirnaldas luminosas que decoran la facha de la Casa Consistorial.

Ese mismo día también se inaugurará a las 19.30 horas el recinto 'Naviles, Ciudad de la Navidad' en la pista de La Exposición, donde estará la casa de Papá Noel, la pista de hielo, los hinchables, las atracciones feriales y una zona con puestos de gastronomía. Se inaugurará también el mercadillo de artesanía en el parque de Las Meanas.

El sábado, día 6, se pondrá en marcha el tren navideño que recorrerá la ciudad, con salida y llegada en la plaza de España y varios turnos de 11 a 14 y de 16 a 21 horas. El mismo sábado también se organizará un taller de joyería navideña en el recinto de la pista de La Exposición y habrá un espectáculo de magia familiar en el mismo recinto a las 19 horas.

A esa misma hora, pero en la sala polivalente de la Casa de Cultura, la Asociación de Vecinos de Pillarno presentará en una mesa redonda su villancico navideño compuesto por Marisa Valle Roso y a Las Salguerinas, esos seres míticos que recorren la zona rural de Illas en estas fechas de magia.

Las actividades continuarán el domingo de esta semana, día 7 de diciembre, jornada en la que se abrirá el recinto ferial de 11 a 14 y de 17 a 22 horas. La casa de Papá Noel por su parte estará abierta de 18 a 21 horas. Además, el domingo se organizará un taller de paisajes navideños dirigido a niños de 3 a 10 años, que empezará a las 17 horas. A las 19 horas comenzará el espectáculo 'Los elfos de la Navidad'.

Además de todas estas actividades que se celebrarán en los espacios más habituales del centro, este año la Navidad también estará muy presente en los barrios de Avilés. Así, las asociaciones vecinales de barrios como Versalles o El Pozón han instalado decoraciones tan impresionantes como el Papá Noel gigante que ya luce en el parque de Versalles.

El barrio de La Luz también tendrá protagonismo, de hecho este año como novedad los vecinos estarán acompañados por el concejal Noé Vega, que participará en el acto de encendido de las luces navideñas.