Pistas de hielo en Gijón, Oviedo y Avilés: fechas, horarios y precios

Pista de patinaje sobre hielo instalada en Gijón en la Navidad del año pasado.

Toboganes, tiovivos e hinchables son algunas de las muchas atracciones que se instalan en Navidad para el entretenmiento de pequeños y no tan pequeños. Pero son, sin duda, las pistas de patinaje sobre hielo las que logran una mayor afluencia de público. En Asturias funcionarán en Gijón y Oviedo y Avilés. Pero, ¿qué días? ¿En qué horario? Vamos a ello.

Pista de hielo en Gijón: fechas, horarios y precios

La pista de hielo de Gijón, junto a las demás atracciones que conforman el espacio conocido como 'Inverland' se encuentran en el 'solarón' y abren al público el 28 de noviembre a las 17 horas, poco antes de la inauguración oficial de la programación navideña de la ciudad.

Con carácter general, hasta el 7 de enero, día que se despedirá de los gijoneses, abrirá de 10 a 22 horas.

Respecto a los precios, la hora de patinaje costará 9 euros; las tres bajadas individuales en trineo serán 6 euros; las tres bajadas dobles costarán 8 euros; el combinado de hora de pista de patinaje y tres bajadas individuales alcanzará los 12 euros; y las dos horas de patinaje y tres bajadas dobles será 20 euros.

El billete para montar en el trenecito que recorre la instalación y el tiovivo costará 4 euros.

Pista de hielo en Oviedo: fechas y horarios

La pista de hielo de Oviedo, instalada en el paseo del Bombé, abre sus puertas el viernes 28 de noviembre, día en el que también se celebrará el encendido de las luces y la apertura del tradicional mercado de artesanía. Hasta el 6 de enero, funcionará de 10 a 22 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, que cerrará a las 20 horas; el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será la apertura la que se retrase hasta las 17 horas.

El resto de atracciones infantiles instaladas en el Campo San Francisco abrirán, con carácter general, de 16 a 22 horas los días lectivos; los días no lectivos, también por la mañana, de 11 a 14 horas. Los principales días festivos de diciembre y enero, coincidirán con el horario de apertura de la pista de hielo.

Pista de hielo en Avilés: fechas, horario y precio

La pista de hielo de Avilés también abrirá sus puertas coincidiendo con el acto de encendido de la iluminación de la ciudad, el 5 de diciembre, hasta el 7 de enero.

Instalada en la pista de La de la Exposición, será la atracción principal del recinto 'N'Avilés, Ciudad de la Navidad' que, los fines de semana y durante las vacaciones escolares, abrirá de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.

Solo de tarde abrirá del lunes 8 al viernes 12 y del lunes 15 a viernes 19. Y se adelantará el cierre a las 20 horas los miércoles 24 y el 31, el jueves 25 y el jueves 1 de enero y se volverá a adelantar el cierre el lunes 5 de enero. El martes 6 solo abrirá de tarde.

El acceso, que se hará por orden de llegada a la pista, será gratuito, como el préstamo de patines.