Gijón y Oviedo encienden las luces de Navidad hoy: ¿cuándo lo harán otros concejos de Asturias?

3, 2, 1... La cuenta atrás está a punto de terminar: esta tarde, Asturias inaugura oficialmente la Navidad. Lo hará con el encendido de las luces en Gijón y Oviedo, donde también abrirán los tradicionales mercados de artesanía, las pistas de patinaje sobre hielo y otras atracciones navideñas.

Con permiso del concejo Piloña, que encendió su iluminación navideña el pasado día 26, Gijón se encargará este viernes de prender la Navidad en Asturias. Los más de cinco millones de puntos de luz instalados en calles, barrios y parroquias de todo el concejo brillarán a partir de las 18.30 horas de este 28 de noviembre y hasta el día de Reyes. El tradicional acto de encendido tendrá lugar en la plaza Mayor.

En Oviedo, por su parte, el encendido de las luces navideñas tendrá lugar a las 20 horas. El acto institucional se celebrará en la calle Uría, donde habrá música y animación desde dos horas antes.

Fiestas de encendido por toda Asturias

Tras Gijón y Oviedo, numerosas localidades asturianas prenderán sus luces de Navidad. Lo harán de forma paulatina, a lo largo de la primera quincena de diciembre. El día 1 lo hará Nava (19 horas) y el día 4, Cangas del Narcea (19 horas). No obstante, la mayoría esperarán al primer fin de semana de diciembre, para hacerlo coincidir con el puente de la Constitución.

Así será en Avilés, que encenderá sus luces el día 5 con un acto en la plaza de España (18.30 horas). El mismo día lo harán Navia (18 horas), Torazo (18 horas), Ribadesella, Candás, Corvera, Lugo de Llanera (19 horas), Luarca (19.30 horas) y Tapia (20 horas).

El 6 de diciembre se encenderá la iluminación navideña de Cangas de Onís (19 horas), Villaviciosa (19 horas), La Caridad (20 horas), Pravia y Castrillón; el día 7 lo hará Laviana y el día 13, Tineo.

Ampliar Decoración de Navidad instalada en Oviedo. Mario Rojas

Pueblos y casas que brillan en Navidad

Para dejarse sorprender con el juego de colores y las llamativas combinaciones que permiten hacer los originales adornos navideños, también se pueden visitar pequeños pueblos y villas que brillan con luz propia (nunca mejor dicho) gracias al compromiso vecinal.

Una de esas localidades es Vioño, en el concejo de Gozón, donde ya se han encendido las luces que decoran casas y calles; otra es Aciera, en Quirós, donde harán lo propio el día 6 (18 horas).

Este año también será un destino Santianes de Pravia, donde se ha organizado un concurso de decoración de casas, y el conocido Jardín de Molleda, en Corvera, volverá a sorprender esta Navidad, aunque no se realizarán visitas guiadas.