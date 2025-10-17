La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo La banda repasará sus grandes éxitos el próximo verano en el Gijón Life

Viernes, 17 de octubre 2025

Gijón será testigo de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El grupo hará parada en Asturias en su próxima gira, en la que celebrarán los 30 años de la banda y repasarán sus grandes éxitos, como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero'… El concierto será el 10 de julio del año que viene en el contexto del Gijón Life.

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros, a lo que hay que incluir los gastos de distribución. Los paquetes vips costarán entre los 110 y los 290 euros más gastos de distribución.

Primeras fechas de la gira de La Oreja de Van Gogh Bilbao 9 mayo. Bizkaia Arena BEC!

Madrid 28 y 29 mayo. Movistar Arena

Albacete 6 junio. Estadio José Copete.

Murcia 13 junio. Plaza de Toros.

Sevilla 26 junio. Live Sur Stadium.

Fuengirola 27 junio. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

Gijón 10 julio. Gijón Life.

Donostia 31 julio. Illunbe Donostia Arena

Santander 21 agosto. La Virgen del Mar.

Valladolid 27 agosto. Pingüinos Arena

Valencia 4 septiembre. Roig Arena.

A Coruña 11 septiembre. Coliseum.

Zaragoza 9 octubre. Pabellón Príncipe Felipe.

Barcelona 6 noviembre. Palau Sant Jordi.

Pamplona 20 noviembre. Navarra Arena.

Hace treinta años la ciudad de San Sebastián vio nacer a uno de los grupos más reconocidos internacionalmente. La Oreja de Van Gogh tocaba sus primeros acordes, componía sus primeros temas y cantaba sus primeras canciones en el local de ensayo que, tres décadas después, sigue viéndoles crecer. El tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos y que llegarán a ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia / San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

'Tantas cosas que contar' es el nombre elegido para este tour que, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos, 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años.

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora».