Luis García: «La poesía vive siempre en la frontera que separa lo privado y lo público»

Luis García Montero, entre libros en el Instituto Cervantes. Luis García - Montero Director del Instituto Cervantes I. DEL VALLE Sábado, 13 julio 2019

He Luis García Montero llega hoy a la Semana Negra, donde participará en dos actividades. Primero presentará su nueva novela, 'Las palabras rotas', un ensayo en el que reflexiona sobre los significados de las palabras; a medianoche, conducirá un recital poético en el que participarán Luisa Castro, Martín López-Vega, Angels Gregori, Xuan Bello y Kirmen Uribe. Antes de viajar a Gijón, habla para EL COMERCIO.

-Usted define la poesía como un compromiso con la verdad, un lugar sagrado. Cómo la verdad la detenta tanto Agamenón como su porquero, ¿podemos concretar?

-Machado establece un diálogo entre la verdad, Agamenón y el Porquero al principio de su 'Juan de Mairena'. Nos invita a pensar que muchas veces se impone como verdad lo que necesita el rey para legitimar su poder. Esa capacidad de sospechar sobre los valores establecidos ha siso la razón de ser del pensamiento contemporáneo gracias a Nietzsche, Marx, Freud, el feminismo, el anticolonialismo...

Asumido ese pensamiento crítico, no podemos dejar que la sospecha antisistema sea la gran coartada para deshacer cualquier marco de convivencia y cualquier esperanza. Necesitamos crear un acuerdo de valores. Yo vivo la poesía como ese lugar en el que uno no se cree en posesión de la verdad, porque no hay dogma esenciales, pero sí se compromete a no mentir, porque no hay consigna de ningún tipo capaz de borrar la conciencia.

-¿Qué ha quedado del antiguo optimismo tecnológico?

-Bueno la tecnología es muy importante, pero la superstición tecnológica es peligrosa porque puede hacernos olvidar el gran poder de control y manipulación que tiene sobre nosotros. Debemos conseguir que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la dignidad humana. Y hay prácticas científicas y tecnológicas que son una vuelta a la impunidad de la barbarie en nombre del progreso. Se sustituye la democracia y los marcos de convivencia por nuevas versiones de la ley del más fuerte. Invertir en educación científica, tecnológica y humanista es imprescindible para evitar la catástrofe.

-Y hablando de poesía y tecnología, ¿cuál es su opinión sobre la proliferación de poetas en las redes sociales?

-La poesía ha vivido siempre en la frontera que separa la intimidad, lo privado y lo público. Por eso se ha puesto de moda en las redes sociales que caminan en ese frontera. Es normal. Y me parece bien. La poesía siempre estuvo pegada a la piel de la vida y hoy los jóvenes viven como algo natural las redes sociales. De ahí saldrán nuevas voces. Pero creo en las herencias y en el diálogo generacional tanto como en el futuro. Seguro que el buen poeta no será el que busque miles de 'me gusta', sino el que además de las redes se preocupe por leer a Baudelaire, a Rosalía de Castro o a Ángel González. Ni viejos cascarrabias, ni jóvenes adánicos, repito.

-Respecto al Feminismo: ¿acaso no crea desigualdad proclamar la feminización del mundo?

-Que ha existido y existe machismo me parece innegable. El machismo que vivimos hoy se fundó como paradigma contemporáneo en la Ilustración cuando se definió la condición masculina como razonable y la femenina como sentimental. Lo razonable habitó lo público (política, negocios) y lo sentimental lo privado (el hogar). La separación de la racionalidad y los sentimientos es una de las causas no ya del machismo, sino de la deriva de un mundo que ha sido capaz de dejar a las razones sin ética y a los sentimientos sin pudor. Los campos de exterminio fueron propios de una técnica sin valores y las matanzas colectivas a causa de las identidades fueron la consecuencia de sentimientos sin racionalidad. Más que de la feminización del mundo soy partidario de una igualdad consciente de que sentimientos y razones forman parte de la conciencia humana. No es verdad que las mujeres sean por naturaleza más sensibles que los hombres, ni es verdad que los hombre sean más razonables que las mujeres.

-Vuelve usted a la Semana Negra de Gijón. Aquí nos gusta que nos digan que Asturias es fantástica. Confiese que le entusiasma del lugar, y gánese el agradecimiento eterno de los asturianos.

-Bueno, mi relación con Asturias se la debo a Ángel González. Fue mi hermano mayor para Almudena y para mí y un abuelo para nuestros hijos. Ángel me trajo a la amistad con los Taibo y a la Semana Negra y aquí he pasado algunas de las noches más felices de mi vida. Me alegro cada vez que me llama el amigo Ángel de la Calle. Y Asturias, en la historia de España, siempre ha cojeado del mismo pie que yo cojeo. La Semana Negra es una gran fiesta popular que no tiene como origen un santo o una virgen, sino un acto de amor por la cultura y los libros. Bendita sea.