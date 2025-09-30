El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, asistió a la visita guiada por la exposición que se puede ver en el paseo de Begoña. Paloma Ucha
El fotoperiodismo «como herramienta para el desarrollo» toma la calle en Gijón

La exposición del Premio de Fotografía Humanista en el paseo de Begoña inaugura las actividades del encuentro de estos profesionales en Asturias

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:39

En un momento donde los conflictos, el hambre y las migraciones están a la orden del día, el trabajo de aquellos que con su cámara de fotos informan al mundo de lo que está sucediendo dentro y fuera de nuestras fronteras es más importante que nunca. Así lo manifestaron los asistentes a la inauguración, en el paseo de Begoña de Gijón, de la exposición conjunta del Premio de Fotografía Humanista y del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña de Médicos del Mundo. «La palabra humanista lo dice todo», expresó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. «El fotoperiodismo es testimonio y es verdad», y por eso, es importante destacar el papel de aquellos que a través de imágenes, sin más apoyo informativo, consiguen «hacer una reflexión».

Acudió a la inauguración también Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, que aprovechó para reivindicar la importancia de esta disciplina «como herramienta», precisamente, «para el desarrollo»; para alzar la voz en contra del genocidio que está sucediendo en Gaza, «que no podemos dejar de condenar públicamente», y para recordar, además, a los periodistas asesinados en conflictos internacionales.

«El arte es una forma de dar a conocer la historia, y todas estas imágenes serán lo que nos ayude a entender y a conocer la historia de este primer cuarto del siglo XXI», afirmó en el acto también Carmen Natal, de Médicos del Mundo, antes de ofrecer una visita guiada por las fotografías que ahora ocupan gran parte del paseo de Begoña. Con el título de 'Vidas desplazadas. Derechos en suspenso', la exposición reúne instantáneas de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña tomadas en contextos de desplazamiento forzado que se organizan temáticamente en cuatro bloques: infancia, crisis climática, mujeres y refugio.

Con ello quedaba inaugurada una nueva edición del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias que, entre este miércoles y el viernes, ofrecerá talleres, charlas y actividades en torno a esta profesión que es, también, un arte.

