Un fin de semana de mucha música, historia y cerveza en Asturias

P. Pérez | E. C. Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:50 | Actualizado 10:22h. Comenta Compartir

Es una falsa creencia que con la llegada de septiembre se acabó la temporada festiva y para muestra, el extenso programa de celebraciones que tendrá Asturias este fin de semana. Las hay para todos los gustos. Desde San Mateo en Oviedo, con conciertos, mercados, casetas hosteleras... hasta el Festival El Pueblo en Castropol, pasando por el Oktoberfest de Gijón, la recreación histórica de Candamo o las fiestas de Villaviciosa, Corvera, Candás o Noreña.

San Mateo en Oviedo

San Mateo ya ha comenzado y Oviedo vive una auténtica fiesta que durará hasta la celebración de la romería de El Cristo, el 28 de septiembre. Entre medias la ciudad contará con los conciertos de artistas de la talla de Europe o Sebastián Yatra; con las casetas hosteleras en los tres lugares centrales de la fiesta, Porlier, Catedral y el Bombé; el Mercado de San Mateo; el Día de América... Aquí tienes la programación completa de las Fiestas de San Mateo de Oviedo.

Oktoberfest en Gijón

Doce puestos cerveceros y cinco de comida conforman la oferta de la nueva edición del Oktoberfest Gijón, que se celebra del 11 al 21 de septiembre en la plaza de toros de El Bibio. La entrada al recinto costará 2 euros y dentro podrán degustarse tanto cervezas en caña (con tres grifos por puesto) como en botella, incluidas variedades 'radler', sin alcohol y sin gluten.

Ver 28 fotos Una de las ofertas gastronómicas en el Oktoberfest de Gijón. J. C. Román

También habrá oferta musical con los DJ Valerio, Adri Alonso, Isma Oasis, Dantuu, Nano Gumiel, RVS y Samu Ríos, con un especial 'Regreso a los 80'.

Festival El Pueblo en Castropol

El 13 y 14 de septiembre, el Occidente asturiano acoge El Pueblo, un nuevo festival itinerante que en su primera edición cuenta con nombres como Sidonie, Marlena o King África. Habrá además actividades tradicionales y locales, como las emblemáticas alfombras florales de Castropol, rutas guiadas, paseos a caballo, exposiciones de fotos históricas y una zalea por embarcaciones del Club de Vela de Castropol.

Jornadas del Cómic en Avilés

Las trigésimas Jornadas del Cómic de Avilés ya están en marcha. La villa es ya un hervidero de aficionados al noveno arte que podrán disfrutar hasta el 13 de septiembre de infinidad de actividades, charlas, ponencias y mesas redondas en las que participarán algunos de los guionistas y dibujantes más aclamados en todo el mundo.

Rally Princesa de Asturias

El Rally Princesa de Asturias llega a su 62 edición con pa participación de 56 equipos y una importante novedad: se disputará íntegramente sobre tierra.

Ópera en Oviedo

Arranca la temporada en la Ópera de Oviedo con la puesta en escena de 'Hänsel und Gretel' (1893) de Engelbert Humperdinck (1854-1921), basada en el cuento de los hermanos Grimm. Será este 12 de septiembre a las 19.30 horas. Además, habrá más pases los días 14, 17 y 20 de septiembre.

Recreación histórica de Candamo

Los días 12 y 13 de septiembre San Román, en Candamo, volverá a 1936 para rememorar e ilustrar el inicio de la Guerra Civil en Asturias. El año pasado la asociación realizó una edición especial dedicada a los sucesos revolucionarios del 34, y en esta ocasión la edición irá dedicada al avance de los sublevados por el oriente de Asturias, donde fueron ocupando Llanes y otras localidades. Las jornadas de recreación histórica atraen anualmente a numeroso público al concejo que se transforma por completo para regresar al pasado.

Fiestas de Villaviciosa

Seis días –del 12 al 17 de septiembre– darán forma a las Fiestas del Portal en Villaviciosa, que en esta ocasión tendrán como pregonero al equipo femenino de fútbol-sala Rodiles (viernes, 20.30 horas, plaza del Ayuntamiento). Tras la apertura de las fiestas, llegará un programa cargado de actividades. Competiciones de tenis, piragüismo, ciclismo... Verbenas, djs, sesiones vermú, fuegos artificiales, pasacalles, encuentro de corales, concurso ganadero... Con el día 14, el de Nuestra Señora del Portal, como eje central.

Fiestas de Corvera

Corvera celebra sus fiestas grandes este fin de semana, que arrancan con San Justo y Pastor de Solís. Los festejos llegan cargados de actividades y verbenas. Además, habrá una novedad: el Día de L'Asturianía.

Fiestas de Candás

Las fiestas del Santísimo Cristo de Candás se celebran del viernes 12 al lunes 15 y su programa está cargado de actuaciones, charangas, verbenas y un amplio programa de actividades infantiles.

La Noche de los Fuegos será el sábado 13, aunque antes habrá varias actividades desde por la mañana: Sunset Festival con 'cars' eléctricos, sesión vermú, la competición ciclista y desfile de charangas. La Gran Foguera del Cristo comenzará a arder a la medianoche, seguida de la verbena con la Orquesta New York y la sesión de DJ. El domingo 14 será el día grande en honor al Cristo.

Fiestas del Ecce homo en Noreña

Noreña no se entiende sin su Ecce Homo, que se desarrollan desde el 4 de septiembre y se extenderán hasta el 21 de este mes, con un amplio programa festivo. Este fin de semana habrá actuaciones musicales, eventos deportivos, degustación gratuita del gochu, teatro y mucho más.