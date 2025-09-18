Recreación del alistamiento de Pedro Menéndez en Avilés: fechas y programación La asociación de vecinos Pedro Menéndez recreará a lo largo de los tres días diferentes escenas de este episodio de la historia

C. R. AVILÉS. Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:22 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos Pedro Menéndez volverá a recrear el alistamiento que el marino avilesino Pedro Menéndez realizó por las calles de Avilés cuando en 1565 puso rumbo al Nuevo Mundo. Será el primer fin de semana de octubre, de la mano de la compañía teatral de José Rico y con el actor Pablo Castañón en el papel de Pedro Menéndez.

La directiva de la entidad, encabezada por su presidenta Pilar Rodríguez Mariño, presentó ayer junto a la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, una celebración que comenzará con la recreación del alistamiento el viernes día 3 de octubre y concluirá el domingo 5 con danzas renacentistas.

Así, el viernes 3, a las 18.30 horas, los miembros de la asociación vestidos de época saldrán desde su sede en la calle Jovellanos para, con una parada en la Plaza de España, llegar hasta El Carbayedo, donde representarán la escena de los madereros.

El sábado 4, con salida a las 12 horas desde la calle Jovellanos, se pasará por la Plaza de España, donde se leerá un bando, y se dirigirán hacia la Plaza Hermanos Orbón, en la cual actuará el grupo Golpe de Mar, de Santillana del Mar. A continuación se llegará hasta la Plaza del Carbayo donde se representará la Mesa de los Mareantes y volverá a actuar la formación musical. Por la tarde, con salida a las 18 horas, se dirigirán hacia la Plaza de Carlos Lobo, donde se representará otra escena junto a danzas renacentistas.

Por último, el domingo día 5, con salida a las 12 horas, habrá una muestra de bailes renacentistas en la Plaza de Pedro Menéndez, en los que participará, además de otros grupos de fuera, Ximielga la Saya.