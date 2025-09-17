Ofrenda floral en Avilés a Pedro Menéndez en el 451 aniversario de su fallecimiento La Asociación de Veteranos de la Armanda Lepanto celebra una misa y posa una corona de laurel a los pies de su escultura

Momento en el que el comandante naval de Asturias junto a Rafael Luis García, de Lepanto, colocan la corona de laurel a los pies de la escultura de Pedro Menéndez.

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:03

Luis Rodríguez, comandante naval de Asturias, ha agradecido este miércoles a la Asociación de Veteranos de la Armada Lepanto los más de veinte años de trabajo en la recuperación del nombre del ilustre marino avilesino Pedro Menéndez (Avilés, 1519- Santander, 1574), gracias al cual ahora la Armada Española «ha reaccionado» y pondrá su nombre a un buque que en estos momentos se construye en Ferrol. Será de la Clase Bonifaz F-110. Se espera que pueda ser botado en unos dos años.

Rodríguez ha sido el invitado de honor en el acto de reconocimiento y recuerdo a Pedro Menéndez en el 451 aniversario de su fallecimiento. Tras la misa celebrada en la iglesia de San Antonio de Padua, en donde se encuentra la tumba del marino, los veteranos han desfilado hasta la escultura del homenajeado en el Parque del Muelle, seguidos de la Banda de Música de Avilés.

Una vez allí, han depositado una corona de laurel en la base de la misma y Rafael Luis García ha destacado la importancia de un avilesino que fue diez veces Capitán General de la Armada, Gobernador de Cuba y Adelantado de la Florida, puesto que en 1565 fundó la ciudad mas antigua de los Estados Unidos, San Agustín de la Florida. Refrendó sus palabras con las que en su día pronunció al anterior Cronista de la Villa, Justo Ureña, que definió a Pedro Menéndez como «militar valiente y generoso, diplomático, diseñador de navíos, culto y aficionado a la música», entre otras.

El acto concluyó con el Himno de España interpretado por la Banda de Música de Avilés.

