Senda festiva hasta la noche de los Fuegos

Los escenarios instalados en la playa de Poniente y la plaza Mayor de Gijón advierten de que la ciudad está de fiesta. En realidad, la villa entera guarda pistas que llevan a la conclusión de que algo muy grande está pasando.

Lo curioso es que para reunir todos los indicios ni siquiera hay que buscarlos a conciencia. Basta con caminar y dejarse llevar por la marabunta. Las calles del centro concentran buena parte de la animación vespertina. Tantísima, que es casi imposible no pasear por la zona que forman el paseo de Begoña y las plazas de Italia y Seis de agosto sin encontrarse algún concierto o taller de tipo folclórico. Igual de difícil es ir a visitar el Jardín Botánico y no quedarse hasta la noche para disfrutar de alguno de los conciertos que ofrecen en su terraza. Todos son a las diez y media de la noche y tienen el añadido de estar en un paraje idílico y plantear repertorios que buscan atraer a todos los públicos. Hay todoterrenos como Micky, Plana Mayor, Los Desiempre y Son de Carmen, y quienes llevan el soul por bandera, como Lia & The Troubadours. Variedad ante todo, eso sí.

Otra pista. Durante los próximos días, ver anochecer en Gijón tiene banda sonora: la de los artistas que actúan a diario en la plaza Mayor, el punto que supone el final de un agradable paseo por la playa. Para no perderse la fiesta a continuación, no hay más que seguir a la mayoría. Se encamina al arenal de Poniente, en cuyo paseo hay otro escenario que recibirá a Luz Casal, Maldita Nerea y WarCry, entre otros.

Ojo a lo que queda. Un Teatro Jovellanos que durante 10 días alberga el tercer título de una saga que ya han visto más de un millón y medio de personas. Se trata de 'The Hole Zero', un musical que viaja a la Nochevieja de 1979 y centra la trama en el Studio 54. La fiesta de la Semana Grande es tan evidente que si un detective literario veraneara en Gijón diría eso de «elemental, querido Watson» y no se perdería el martes la noche de los Fuegos.