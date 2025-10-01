Ana Belén y Juanjo Bona, en la programación de otoño del Teatro de la Laboral de Gijón

Ana Belén y Juanjo Bona actuarán en el Teatro de la Laboral de Gijón este otoño.

Ana Belén y Juanjo Bona son dos de los artistas con nombre propio que destacan en la programación de otoño del Teatro de la Laboral de Gijón, que se llenará de música, teatro, humor y magia de octubre a diciembre.

Programación de octubre

El actor y humorista Hovik abrirá la programación prevista para el mes de octubre el día 10. Lo hará con su monólogo 'Grito'. El día 11, Vicente Amigo deleitará con su espectáculo de flamento y el día 12, el mago Dakris presentará 'Nada', que sorprenderá con teletransportaciones, desapariciones, mentalismo o ilusiones con objetos.

Valeria Castro regresará al Teatro de la Laboral el día 18 con su segundo trabajo de larga duración, 'El cuerpo después de todo', y la compañía LaMona Danza representará el día 19 'Memorias de trapo', una obra de danza-teatro para público familiar que se enmarca en la colaboración con Danza Xixón 2025.

El broche a la programación cultural del mes de octubre lo pondrá Ana Belén, quien presentará los temas de su nuevo álbum, 'Más D Ana', y repasará los grandes éxitos de su repertorio el día 25.

Programación de noviembre

El pianista James Rhodes abrirá el mes de noviembre con un concierto en el que interpretará obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov. Juanjo Bona, exconcursante de 'Operación Triunfo' y uno de los artistas y compositores emergentes más prometedores del panorama musical, actuará el día 2 en el marco de su gira 'Tan mayor y tan niño'.

Victoria Martín y Carolina Iglesias ya han agotado las entradas para 'Estirando el chicle. Mentira y traición'. para los dos días previstos, el 7 y el 8 de noviembre.

CantaJuego celebrará sus 20 años sobre los escenarios con doble función el 9 de noviembre y el día 11, la Banda Sinfónica de Gijón y la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias Eduardo Martínez Torner (CONSMUPA) ofrecerán el concierto de Santa Cecilia.

El musical familiar 'La Bella Durmiente', de Trencadís Producciones, se representará sobre las tablas del Teatro de la Laboral el 23 de noviembre, mientras que la cantante granadina Violeta presentará su nuevo proyecto musical el día 29, para dar paso, al día siguiente, a la Companyia de Comediants La Baldufa, que representará la sátira 'Lío en la granja'.

Programación en diciembre

El musical 'Romeo y Julieta' de Teatre Properties, la única adaptación teatralizada y musical de la obra original de Shakespeare en España, ofrecerá una doble función el 6 de diciembre, mientras que Grison, guitarrista beatboxer del programa 'La Revuelta', presentará el 12 de diciembre 'En bucle', un espectáculo que mezcla humor y música con versiones de canciones míticas. El día 13 será el turno de grupo Elefantes, que conmemorará con un concierto los 25 años de la publicación de su álbum 'Azul'.

El público familiar podrá disfrutar de Zepo Zapo de Markeliñe el día 14, del concierto de Petit Pop el día 20 y de la adorada familiar Heeler, con el espectáculo 'El show de Bluey', con doble función el día 21.

La programación de diciembre finalizará el día 27 con el concierto 'El árbol de la alegría' de Miguel Poveda, en el que presentará su nuevo trabajo.

Programación para 2026

El Teatro de la Laboral ya está cerrando programación para el próximo 2026. Así, ya se han anunciado un concierto de Ara Malikian (2 de enero); 'Resonando en el pasado', de Abraham Cupeiro, y 'Bien', de David Puerto (ambas el 3 enero) y 'Todo va a ir bien… o no', de Karim (9 de enero).

Para los primeros meses del próximo año también están previstos conciertos de Café Quijano (17 de enero), Medina Azahara (24 de enero), Quique González (31 de enero), Toon Story de la Film Symphony Orchestra (1 de marzo), Miguel Ríos (13 de marzo) y Víctor Manuel (14 de marzo).