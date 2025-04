Vespa World Days 2025: tres mil Vespas de todo el planeta recalan en Gijón

Leticia González Jueves, 24 de abril 2025, 07:16 Comenta Compartir

El mayor evento Vespa del planeta, el Vespa World Days 2025, recala por primera vez en España, posicionando definitivamente a Gijón como uno de los destinos más atractivos para los amantes de la emblemática scooter italiana fabricada por Piaggio. Dentro de una semana, del 1 al 4 de mayo, el recinto ferial Luis Adaro, convertido para la ocasión en el 'VespaVillage', acogerá a los algo más de 3.000 pilotos provenientes de la friolera de 37 países que, en tándem con sus ciclomotores de aire vintage, teñirán con sus alegres colores la villa de Jovellanos.

Un millar de inscritos son españoles. El listado internacional lo lidera Italia, con 570 fichas formalizadas, seguido de Portugal (500) y Bélgica (260). En menor número, pero con mayor esfuerzo, llegarán también vesperos desde Australia, Hong Kong, China, Bangladesh, Noruega, Rusia y Turquía, entre las procedencias más exóticas.

«Hemos sido uno de los principales fabricantes del mundo y la nuestra, la segunda afición por detrás únicamente de Italia», explicó ayer el gijonés Alfonso Murciego, presidente de Vespa Club Asturias y Vespa Club España, resaltando la fidelidad que siempre manifiestan los amantes de este modelo, que más allá de un mero transporte «es un modo de vida».

La candidatura promovida por el citado presidente y su equipo de trabajo se subió al pódium en abril del pasado año tras competir «contra postulantes muy fuertes en ese momento como Marruecos, Israel, Italia o Canadá», destacó el propio Murciego al respecto. Esto supuso el punto de partida para la organización de un ambicioso proyecto que ha contado con la implicación de diversos organismos locales como el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la agencia de eventos UEvents, encargada de materializar la parte logística del mismo.

Apenas falta una semana para que arranque el Vespa World Days 2025, un concepto que va más allá de una mera concentración en torno al mundo del motor, que se viene celebrando de manera ininterrumpida desde 2008. Hasta ahora, ha recaído en Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros. Gijón será ya una realidad, destacó su gran impulsor, «gracias a la fuerza y la ilusión que hemos puesto desde el Vespa Club España».

Entre las actividades organizadas para las cuatro jornadas, destaca una cena gala para más de 2.000 comensales en el propio ferial, una serie de salidas simultáneas organizadas por diversos clubes de la región, así como varias conferencias entre las que cabe resaltar la que ofrecerá el emblemático Antonio Veciana, quien junto a Santiago Guillén completó la vuelta al mundo en Vespa en 79 días recorriendo más de 40.000 kilómetros y 17 países allá por 1962 (será el día inaugural, jueves, a las 17 horas).

No faltarán, cómo no, las exposiciones de modelos 'made in Spain', la música en directo con bandas de rock locales y dj's, los ya habituales foodtrucks, una gincana, un paseo en grupo por la ciudad para disfrute de sus protagonistas y sorpresa de los viandantes, espectáculos de acrobacias, picnic con bollo preñao incluido, performance y muchas otras sorpresas.

«También celebraremos una jornada de hermanamiento con nuestros amigos del Club Lambretta España haciéndoles entrega de un trofeo conmemorativo», explicó Murciego. «Se da la circunstancia de que su presidente, Félix Domínguez, es también gijonés y estudió al igual que yo en el Colegio Público Rey Pelayo», añadió.

150 euros la noche

Además del componente lúdico y cultural, el Vespa World Days supondrá una importante inyección económica para la hotelería y hostelería local. Tras la ocupación del 70% registrada en Semana Santa, se prevé un puente de mayo notable en este sentido. Ayer, en Booking los hoteles de tres y cuatro estrellas rondaban los 150 euros la noche y con pocas plazas ya disponibles.