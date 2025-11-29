El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Visitantes de Santa María del Naranco. P. Lorenzana
Qué hacer en Asturias

Visitas guiadas gratuitas a Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo durante el puente de diciembre

Las visitas se realizarán los días 6, 7 y 8 de diciembre en horario de mañana y tarde

I. G.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

Dos de las joyas del prerrománico asturiano, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, en Oviedo, serán motivo de visitas guiadas gratuitas durante el puente de diciembre.

Organizadas por Oviedo Turismo para celebrar el cuarenta aniversario de la declaración de los Monumentos Prerrománicos del Naranco como Patrimonio de la Humanidad, esta actividad «busca facilitar que residentes y visitantes se acerquen al valor histórico y patrimonial de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, dos de los referentes del arte prerrománico europeo».

Las visitas guiadas, que se limitarán al exterior de los monumentos, tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre, en dos horarios, de mañana y tarde. Serán a las 11 y a las 16 horas. La duración de las visitas no superará los noventa minutos y para participar es imprescindible la inscripción previa.

