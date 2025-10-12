3.900 militares, la sucesora de la Patrulla Águila y el borrego Baraka en el desfile del 12-0

El tradicional desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional se celebra este domingo en Madrid presidido por los Reyes, quienes estarán ... acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el palco central de autoridades en la Plaza Cánovas del Castillo (Neptuno), donde pasarán por tierra y aire casi 3.900 miembros de las Fuerzas Armadas. Vestido en esta ocasión con el uniforme de capitán general del Ejército del Aire y del Espacio, don Felipe y su familia llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado.

En esta edición, las ausencias más significativas son las de las ministras de Juventud e Infancia y Sanidad, Sira Rego y Mónica García, respectivamente, quienes han comunicado su ausencia por estar de viaje oficial en Jordania y Berlín. Rego tampoco acudió el año pasado. Además, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha excusado su asistencia por acudir a los actos por la patrona de Santa Cruz, la Virgen de la Candelaria; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, no irá, como tampoco el valenciano Carlos Mazón, descolgado a última hora por las nuevas alertas meteorológicas en su comunidad; y el lehendakari Imanol Pradales tampoco estará presente como viene siendo habitual.

Aunque la Infanta Sofía ya ha acompañado a sus padres y a su hermana en el desfile militar, había sido baja en los dos últimos años porque se encontraba cursando el bachillerato en Gales. Debido a esta circunstancia y a que Leonor también estuvo ausente en los años 2021 y 2022 al estar estudiando igualmente en este país, este será el primer año desde 2020 que los cuatro miembros de la Familia Real compartan el palco y que la hija menor de los monarcas acuda al acto de recepción posterior que se celebrará en el Palacio Real.

La parada militar se realizará a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos de Madrid. Se iniciará a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón. Es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico y la complicación material para el normal desarrollo del desfile.

De la Patrulla Águila a la Formación Mirlo

El programa del acto castrense se mantiene inalterable. Tras la llegada de los Reyes, se les rendirán honores militares y Felipe VI recibirá las novedades del jefe de Batallón de Honores y les pasará revista. Después, los monarcas saludarán a las autoridades. Luego tendrá lugar el salto paracaidista frente a la tribuna real con la bandera de España a cargo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).

Los componentes de la PAPEA que saltan este año son el sargento primero Óscar Marsal y su compañero José Carlos González, ambos componentes tanto de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo. El sargento primero Marsal portará la enseña nacional, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Entró en la PAPEA en 2016 y cuenta con un bagaje de más de 3.389 lanzamientos paracaidistas. De su lado, el sargento primero González, que actúa como guía, entró en la patrulla acrobática en 2018 y ha llevado a cabo más de 3.000 lanzamientos paracaidistas.

A continuación, se izará la bandera y se llevará a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España. Después, tendrá lugar el sobrevuelo con los colores de la bandera española, uno de los momentos más esperados del desfile y que este año incorpora una novedad: la Formación Mirlo sustituye a la Patrulla Águila, que se ha extinguido debido a la 'jubilación' de los aviones que volaban, los Casa C-101, retirados tras 40 años de servicio en el Ejército del Aire.

La Formación Mirlo, compuesta por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), donde imparte su instrucción militar la Princesa Leonor, vuela con la nueva aeronave de formación de los aviadores, el Pilatus PC-21. Está compuesta por cinco aviones y será la primera vez que incorporen el sistema que permite los humos de color que simulan la bandera nacional.

El borrego Baraka

Tras ella, arrancará el desfile aéreo. Participan 45 aeronaves, entre los que destacan cazas, aviones de transporte, de evacuación o de lucha contra incendios, y 29 helicópteros, repartidos en 18 formaciones. A continuación se iniciará el desfile terrestre, en el que se verán 123 vehículos, como acorazados o vehículos pesados de intervención y 39 motos, 229 caballos y seis perros. Este año el Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión acude con un borrego macho de tres años llamado Baraka, que en árabe significa buena suerte.

En total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones participarán con uniforme de gala en la parada militar. (200 menos que en 2024). De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres (un 13,6%). Al finalizar, los Reyes saludarán a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, se despedirán y se arriará la bandera nacional. Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y el resto de autoridades se trasladarán a la tradicional recepción ofrecida en el Palacio Real, que contará con unos mil invitados.

Como cada año, el Palacio Real dará cita a las más altas instancias del Estado, empezando por el presidente del Gobierno y la práctica mayoría de los ministros, así como los presidentes del Congreso y Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo o Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros. Igualmente, se espera la representación de empresarios y personalidades del mundo de la cultura y la ciencia, con galardonados con algunos de los premios más prestigiosos a nivel nacional, como el Cervantes entre ellos. En esta ocasión, y dada la magnitud de la tragedia que supuso hace casi un año la dana, en particular en la Comunidad Valenciana, Zarzuela ha invitado a la recepción a los alcaldes de los municipios más afectados por la mortal riada.