El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Los Reyes y la princesa de Asturias saludan al presidente del Gobierno en la recepción de 2024. Efe

Los Reyes presiden hoy la recepción por la Fiesta Nacional con los alcaldes de los pueblo afectados por la dana entre los invitados

El gesto reafirma su compromiso personal con las víctimas de la catástrofe y la reconstrucción de la zona

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:04

Comenta

Medio centenar de alcaldes de las principales localidades afectadas hace apenas un año por la dana estarán este domingo en la recepción oficial que se ... celebra en el Palacio Real invitados por los Reyes en representación de los afectados por una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España. Un gesto que subraya el compromiso personal de Felipe VI y la reina Letizia con las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas de la que han estado muy pendientes a lo largo de estos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  3. 3 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  4. 4

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  5. 5 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  6. 6

    Las ayudas sociales se disparan: más de 56.000 asturianos sobreviven con ellas
  7. 7 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  8. 8 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
  9. 9 «Hay que hacer caso a los profesores, son más listos que tú»
  10. 10 Los «deberes» del Sporting para resurgir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los Reyes presiden hoy la recepción por la Fiesta Nacional con los alcaldes de los pueblo afectados por la dana entre los invitados

Los Reyes presiden hoy la recepción por la Fiesta Nacional con los alcaldes de los pueblo afectados por la dana entre los invitados