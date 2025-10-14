El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
José Luis Ábalos llega al Supremo en una anterior comparecencia Europa Press

Ábalos pide un abogado de oficio para comparecer mañana ante el Supremo

Tras romper con su anterior letrado, asegura que su voluntad es acudir a la llamada del juez para aclarar el origen de las grandes cantidades en metálico que movía

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 12:33

Comenta

José Luis Ábalos asegura que no pretende postergar su interrogatorio y que su voluntad es comparecer este miércoles ante el Supremo después de haber roto ... en las últimas horas con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez. El exministro ha anunciado este martes a través de la red social X, antes Twitter, que ha pedido al alto tribunal que le ponga un abogado de oficio para no fallar a la cita con el magistrado Leopoldo Puente, quien le ha llamado para aclarar las abundantes cantidades de dinero en metálico y de origen desconocido que supuestamente manejaba el imputado, según ha revelado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe sobre el patrimonio del todavía diputado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  6. 6

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  7. 7 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  8. 8 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  9. 9

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  10. 10

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ábalos pide un abogado de oficio para comparecer mañana ante el Supremo

Ábalos pide un abogado de oficio para comparecer mañana ante el Supremo