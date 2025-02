El PP arremete contra Vox por su apoyo a las protestas El Gobierno culpa de las algaradas a grupos «minoritarios», pero no acusa a ninguna fuerza política

Ramón Gorriarán Madrid Domingo, 1 de noviembre 2020, 18:54 Comenta Compartir

El PP ha encontrado en las protestas contra las medidas del estado de alarma un terreno para plantar cara y ajustar cuentas con Vox. «¡Vox apoya las protestas! ¡Pues nosotros no! ¡Por eso no somos iguales!». El rotundo mensaje escrito hoy en Twitter ... es de la diputada del PP y portavoz de Interior, Ana Belén Vázquez. Unas palabras que merecieron la inmediata respuesta por la misma vía del portavoz ultraderechista en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros: «Claro que no somos iguales, Ana. Vosotros sois iguales al PSOE. Y escribís el ABC. Así que vosotros, a lo vuestro, que es colaborar con este Gobierno».

El partido de Santiago Abascal no esconde que respalda las protestas callejeras «pacíficas» porque las restricciones de movimientos y de actividades conducen a «la ruina de las familias». El propio líder de Vox exteriorizó su apoyo este sábado, pero atribuye los desmanes callejeros a grupos de extrema izquierda y a menores extranjeros, los 'menas', uno de sus blancos predilectos. El enfrentamiento del PP y Vox por los disturbios callejeros es el primer choque frontal entre ambos partidos tras la moción de censura del partido de extrema derecha contra Pedro Sánchez, un debate que escenificó la ruptura de Pablo Casado con Abascal. El desmarque con las protestas es total y alcanza a los sectores más templados del partido. Su portavoz nacional y alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, sin citar a Vox, reprocha que se aliente las manifestaciones, como hace la formación ultraderechista, cuando el toque de queda «además de obligatorio, es lo leal, prudente y solidario». Incluso la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recriminó a la extrema derecha su llamamiento a las protestas en la calle porque «la vida y la libertad se defienden cumpliendo las leyes». Pero quizá lo más llamativo de la confrontación es que los populares se colocaron en el mismo nivel de beligerancia que Unidas Podemos contra Vox. Pablo Iglesias apuntó en la batalla de las redes sociales que «los disturbios que promueve la ultraderecha tirando la piedra y escondiendo la mano». Es lo que se llama, según el vicepresidente segundo y líder de los morados, «la estrategia de la tensión» ya puesta en práctica en Italia. Apoyo a las policías El líder del PP no entró en la batalla con esa virulencia y se limitó a transmitir un mensaje de «apoyo a las autoridades y cuerpos de seguridad que mantienen el orden público frente a los disturbios de una minoría violenta». Casado no hace ninguna mención a Vox en su mensaje. Como tampoco la hizo el presidente del Gobierno. «La conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable. No es el camino», señaló Pedro Sánchez, que también agradeció a los distintos cuerpos policiales su trabajo para «garantizar la seguridad». En la Moncloa no esconden su preocupación por la virulencia de las algaradas callejeras nocturnas, pero eluden achacarlas a algún grupo porque los informes policiales reseñan que «hay de todo», apunta un portavoz oficial. La inquietud, con todo, es moderada porque no se aprecia una estrategia coordinada ni a nivel nacional ni local.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión