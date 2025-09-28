El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols. EFE

El auge de Aliança Catalana desata tensiones internas en Junts

La dirección sofoca un conato de incendio de alcaldes del partido, que reclaman más pragmatismo

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:47

Las alertas rojas han saltado en Junts ante el auge de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, que podría pescarle el 20% de los ... votos y el 40% de los escaños en el Parlamento autonómico. Los ultras amenazan ya con disputar a los de Carles Puigdemont la segunda plaza en la Cámara catalana, tras el PSC. Hace meses que las encuestas apuntan en esta dirección. Pero cobran ahora más relevancia, cuando los posconvergentes anuncian que antes del 21 de diciembre tomarán una decisión sobre si rompe o no su alianza con Pedro Sánchez, a quien invistieron hace dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  6. 6 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  7. 7

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  8. 8 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  9. 9 Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste
  10. 10

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El auge de Aliança Catalana desata tensiones internas en Junts

El auge de Aliança Catalana desata tensiones internas en Junts