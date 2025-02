Bildu recupera su discurso más soberanista y mete presión al PNV para formar un frente común

EH Bildu mete presión al PNV para avanzar en «la liberación nacional y social». La coalición ha aprovechado la celebración de su tercer congreso, que se desarrolla este fin de semana en Pamplona, para apelar a la unidad de las formaciones abertzales y de todas ... aquellas fuerzas que defienden «el derecho a decidir» para lograr un «mínimo común». Tras reforzar su perfil social en los últimos años, la coalición recupera las esencias. Ese 'frente' se materializaría en la conformación de listas «nacionales» conjuntas para las generales y europeas, una propuesta que no es nueva, pero que ahora cobra más valor y que, además, se convierte en parte del corpus ideológico de la formación liderada por Arnaldo Otegi, que revalida su cargo sin oposición. EH Bildu también aboga por estrechar lazos y conformar «un marco único y confederal» con EH Bai, su fuerza 'gemela'.

El tercer cónclave de EH Bildu, que ha arrancado al grito de «independentzia», servirá para dar un nuevo impulso a la formación en un momento en el que, a pesar de no haber logrado el año pasado el objetivo de superar al PNV en las elecciones autonómicas, los dirigentes abertzales están convencidos de que tienen el viento de cola. También internamente. No se ha presentado ninguna lista alternativa a la liderada por Otegi y las ponencias política y de organización han sido ratificadas por la militancia sin contratiempos en una cita a la que asiste, entre otros, Oriol Junqueras.

A esos textos redactados a finales del año pasado, EH Bildu ha sumado ahora otra tres resoluciones oficiales que han sido aprobadas esta misma mañana por la asamblea de la alianza construida por Sortu, EA y Alternatiba. Tres documentos que, en el fondo, apuestan por la acumulación soberanista y por convertir a EH Bildu en la fuerza hegemónica del independentismo. En este sentido, los de Otegi proponen a las formaciones que «reconocen la condición de nación de nuestro pueblo y quieren transformar su estatus actual» a concurrir de forma conjunta en las elecciones generales y en las europeas. El mensaje va dirigido a «las fuerzas abertzales y la izquierda confederal» y el objetivo sería elaborar «un programa mínimo común de amplio consenso».

El texto no alude en ningún momento de forma explícita al PNV, pero es el destinatario principal. De hecho, no es la primera vez que la coalición soberanista pone sobre la mesa esta propuesta, que siempre ha sido rechazada por los jeltzales. Pero EH Bildu insiste y la recupera en un momento en el que el PNV vive su propia tormenta interna tras la renuncia de Andoni Ortuzar y cuando los mismos dirigentes soberanistas admiten que uno de sus principales objetivos es ampliar su base social ganando espacio entre los sectores más soberanistas del PNV y, catorce años después del fin del terrorismo de ETA, no verían con malos ojos apoyar a EH Bildu, una organización liderada en la práctica por la izquierda abertzale.

La fórmula no se extendería a las elecciones locales, forales o autonómicas, donde la coalición soberanista está convencida de que antes o después logrará el 'sorpasso'. «Existen ámbitos para la contienda electoral y la defensa de la singularidad del proyecto de cada uno pero también los hay para mostrarnos como pueblo y reflejar sus mayorías populares», señala EH Bildu, cuyos dirigentes añaden que «anteponen los intereses de Euskal Herria a los de partido» y que tienen «como principal obligación avanzar hacia la liberación nacional y social».

Nuevo estatus

La oferta llega, además, cuando en teoría, en los próximos meses se va a poner otra vez sobre la mesa el debate sobre la reforma estatutaria, donde EH Bildu quiere aprovechar el actual escenario para aprobar un texto en el que se plasme el derecho a decidir y el «reconocimiento nacional».

En esta «estrategia nacional» para consolidar a EH Bildu como el principal referente, los de Otegi miran al País Vasco francés y abogan por estrechar los vínculos con EH Bai, la fuerza 'hermana' que funciona en Iparralde. Los lazos son estrechos y las coincidencias ideológicas totales, pero en la práctica funcionan de forma independiente. Lo que los de Arnaldo Otegi consideran ahora «necesario» es «conformar un marco único, común y confederal que represente al abertzalismo, independentismo y soberanismo de izquierda en toda Euskal Herria». Y con ese objetivo propondrán a EH Bai «emprender una reflexión conjunta sobre el camino a realizar, preservando en todo momento la identidad de cada fuerza».