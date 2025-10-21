La comisión del Congreso de la dana recibirá a las víctimas la primera semana de noviembre y a Mazón, el día 17

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana se abrirá en la primera semana de noviembre con los representantes de las víctimas ... y recibirá al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el lunes 17 de ese mismo mes, según el plan de trabajo que han pactado este martes los partidos del Gobierno y sus aliados. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís han apoyado este calendario mientras que el PP y Vox, que ya rechazaron la apertura de la investigación, han votado en contra.

El plan prevé 126 solicitudes de documentación y vídeos sobre los sucesos del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, que dejaron 229 fallecidos, y una lista con 127 comparecencias que cerrará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que también están incluidos siete ministros.

El plan de divide en tres fases, una primera analizará los aspectos relativos a la prevención, la segunda se centrará en la gestión de la emergencia y la tercera, en la respuesta posterior y la atención a las víctimas. En principio, la comisión contará con un año para analizar el asunto y redactar sus conclusiones, aunque este plazo podrá ampliarse.

Según el primer calendario, el 4 de noviembre se producirán cinco comparecencias de víctimas de la dana; y el 5 y el 6, cuatro cada día. Estas intervenciones tendrán un formato especial, con 15 minutos para la declaración inicial, cinco minutos para los portavoces y una intervención final de 15 minutos para las víctimas.

En nombre de las víctimas comparecerán Rosa María Álvarez Gil, Mari Carmen Gil Sánchez, Ernesto Martínez Alfaro, Dolores Ruiz Sánchez, Manuel Cristian Lesaec Catala, Alejandro Carabal López, Verónica Vicent Baquero, Antonia García García, Josep Ignasi Carpio Espí, María Amparo Puchades Giner, María Dolores Gradolí Sandemetrio, María Teresa Pagán Romero, Elisabeth González Peralta.

La comparecencia de Mazón tendrá un formato de pregunta-respuesta, con 20 minutos por cada grupo parlamentario. Tras el presidente de la Comunidad Valenciana le corresponderá acudir a la comisión a la exconsejera de Emergencia Salomé Planas, imputada por la jueza de Catarroja que instruye la causa, aunque todavía no se ha fijado la fecha. En principio, también están citados los jefes de Gabinete de Mazón y Planas, la periodista Maribel Vilaplana, la persona con la que Mazón comió el día de la tragedia en el restaurante 'El Ventorro', y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aparece como el compareciente número 19.

Además, entre los posibles intervinientes, los grupos han designado a los escoltas de Mazón, el responsable de 'El Ventorro'; consellers y cargos de la Generalitat; la exministra de Transición Ecológica y ahora comisaria europea, Teresa Ribera; alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados; responsables de organismos dependientes del Gobierno Central como Protección Civil, Guardia Civil, la Policía, la Unidad Militar de Emergencias, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, y miembros de la sociedad civil valenciana, como representantes de la patronal, los sindicatos, las universidades y la televisión pública autonómica.