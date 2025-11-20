El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
Perez Llorca, en los pasillos de Les Corts. JL. Bort

Las cortes valencianas votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre

A partir del próximo jueves se inicia el proceso de elección, para la que Vox ha mostrado su «predisposición», que es clave para que el dirigente popular se convierta en sucesor de Carlos Mazón

Burguera

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:57

La Junta de Les Corts ha decidido que el pistoletazo de salida parlamentario para que el popular Juanfran Pérez Llorca se convierta en nuevo president ... de la Generalitat se produzca el jueves 27 de noviembre a las 11 de la mañana. Una semana tienen el PP y Vox para cerrar un acuerdo si Llorca quiere salir elegido a la primera, por mayoría absoluta. De no salir elegido, a las 48 horas se celebraría otro pleno y el candidato popular tendría la posibilidad de recibir el refrendo de una mayoría simple para la cual, en cualquier caso, no tendría suficiente con los 40 escaños de su partido.

