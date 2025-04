La denuncia del Rey emérito pilló a Miguel Ángel Revilla interpretando a un juez en un rodaje con Antonio Resines y Paz Padilla

P. Álvarez Gijón Miércoles, 2 de abril 2025, 13:50 Comenta Compartir

Miguel Ángel Revilla recibió con humor, algo de indignación y vestido de juez la noticia de que el Rey emérito había emprendido acciones legales contra él por presuntas injurias. El expresidente de Cantabria se encontraba rodando la película 'Cuerpos Locos' en Vitoria cuando le dijeron que don Juan Carlos se había querellado contra él y le reclamaba 50.000 euros.

La producción de Blogmedia cuenta en su elenco a actores de la talla de Antonio Resines y de Paz Padilla. Precisamente Revilla el martes estaba casando a la presentadora bajo la atenta mirada de su paisano, tal y como ha revelado el programa de LaSexta 'Más vale tarde'.

El programa dirigido por Iñaki López ha publicado una imagen del rodaje en la que se puede ver a Revilla vestido con una toga. Frente a él se encuentra Paz Padilla vestida de novia, con el pelo teñido de rubio y rosa, y a Antonio Resines muy serio con gafas de sol.

«Todo esto le ha sorprendido vestido de juez. No sé si es una advertencia del destino», bromea el presentador, que desvelaba que Revilla acudirá este miércoles al programa.

«Se lo ha tomado con humor, pero le llama la atención que una persona inviolable quiera atacar a una persona de a pie». El acto de conciliación se celebrará en un juzgado de Santander y Revilla ha adelantado que acudirá si el Rey hace lo propio, aunque en el programa recordaban que a este tipo de actos pueden ir solo los abogados.

Antes de eso, Revilla ha dado explicaciones públicas en una rueda de prensa. «¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey o Corinna?», se ha preguntado. «No me arrepiento. No creo que haya cometido ningún delito porque no he dicho nada que no sea cierto», ha dicho el expresidente cántabro ante una treintena de periodistas en la sede del PRC.

«Graves calumnias» contra el Rey

La abogada Guadalupe Sánchez, que también se encarga de las acciones civiles emprendidas por Alberto González Amador -el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, ha informado de que Juan Carlos I le ha encomendado «su representación y defensa en el ejercicio de las acciones civiles de protección del derecho al honor» contra Revilla.

Sánchez explica que «estas acciones judiciales tienen como objeto una serie de declaraciones realizadas públicamante» por Revilla «ante distintos medios de comunicación, entre los meses de mayo del año 2022 y enero del año 2025» en las que asegura que «calumnió gravemente» a Juan Carlos I «y se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor».

Fuentes de Zarzuela señalan a Europa Press que se trata de «una iniciativa personal suya a través de sus abogados privados», sobre la que la Casa Real no ha sido consultada.