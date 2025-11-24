El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dinero y droga aprehendidos en la operación. Antonio de Torre

Dos guardias civiles detenidos en una importante operación antidroga en Segovia

La Guardia Civil desmantela una banda criminal que operaba en Villacastín, Ituero y Lama y San Rafael

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

La Guardia Civil de Segovia ha desarticulado una importante banda de tráfico de droga a la que venía investigando desde el 2020. Tantos años de ... pesquisas, vigilancias y seguimientos han dado sus frutos. Este pasado 4 de noviembre se procedió al registro de siete domicilios y a la detención de ocho personas y a la incautación de 1,2 kilos de cocaína entre otras sustancias ilegales, como ha desgranado el teniente coronel jefe de la Comandancia del Instituto Armado, Benito Donate.

