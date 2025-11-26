Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros El dueño del restaurante aporta a la jueza dos fotos de la habitación, sus medidas y la factura del encuentro

Arturo Checa y A. Rallo Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:57 | Actualizado 16:40h.

El dueño de El Ventorro ya ha aportado a la jueza de Catarroja lo que le pidió sobre el restaurante: sendas fotos del exclusivo reservado en el que comieron Mazón y Vilaplana durante el mediodía y la tarde de la dana, así como las medidas del habitáculo y la factura del encuentro: 165 euros por «dos menús concertados», en la «mesa 106» del local.

El juzgado ha notificado este miércoles la aportación de los documentos a las partes en lo que supone un nuevo paso en la instrucción. En las dos instantáneas aportadas por el dueño del local, Alfredo Romero, se puede ver un salón con una somera decoración, una mesa ovalada en el centro, cuatro sillas, un pequeño sofá y un mueble con cajoneras. Dos altos ventanales dan luz al lugar.

Del techo, sobre la mesa, cuela una lampara colgante, sin un sólo cuadro que decore las paredes, como se aprecia en las fotos. No es el único documento aportado a la jueza por el restaurador. Como también le solicitó la magistrada, el dueño del céntrico restaurante aporta la factura que emitió el establecimiento tras la comida entre Mazón y Vilaplana. En ella se puede leer «dos menus concertados», por un precio total, con el IVA incluido, de 165 euros. Tal y como declaró en su comparecencia el testigo, el cargo fue remitido al Partido Popular. El PP figura como destinatario de la factura.

El propietario del local enclavado entre las calles Bonaire y Tertulias ha aportado una segunda fotografía en la que se puede apreciar la amplitud del exclusivo reservado, que pertenece a una parte de la vivienda del hijo del restaurador, con los domicilios en el mismo inmueble. En esta instantánea se puede apreciar como la mesa en la que comieron Mazón y Vilaplana está fuera de la visión de la entrada al reservado.

Alfredo Romero también ha respondido a otra de las peticiones de la jueza de Catarroja. La instructora reclamó al dueño de El Ventorro un plano en el que apareciera la distribución y las medidas del reservado en el que comieron el expresidente y la periodista. Y así lo ha hecho.

En el documento se puede apreciar cómo el espacio reservado por Mazón y Vilaplana da en sus dos ventanales a las calles Bonaire y Tertulia. Posee una única puerta de acceso, desde la cual no se puede contemplar el interior de la habitación, al estar situada en un giro hacia la izquierda. El reservado es de una gran amplitud, como lo demuestran sus 4,86 metros por 4,43, como se puede apreciar en el plano aportado por el propietario del local.

El objetivo de las diligencias solicitadas por la jueza: comprobar hasta qué punto el restaurador pudo escuchar algunas de las conversaciones de Mazón durante las llamadas que recibió desde el Cecopi o las conversaciones que mantuvo con la comunicadora.