El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenca, rodeado de periodistas a su llegada a los juzgados de Catarroja. IVÁN ARLANDIS

Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»

José Manuel Cuenca asegura ante la jueza de Catarroja que avisó por whatsapp el jefe del Consell de los problemas que se vivían en el interior y el president le contestó que iría después de que acabara el Cecopi

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

El jefe de gabinete del presidente de la Generalitat valenciana en funciones, José Manuel Cuenca, avisó a Carlos Mazón de que «la situación se ... estaba complicando» en Utiel casi dos horas antes de que terminara su comida, a las 16.56 horas. El jefe del Consell le contestó «perfecto» y le dijo que se coordinaría con la consellera de Interior, Salomé Pradas, para ir a Utiel «después» del Cecopi. Es una de las principales revelaciones de la declaración de Cuenca ante la jueza de Catarroja, que ha empezado a las 9.30 horas de este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  4. 4 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  5. 5

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  6. 6 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  7. 7 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  8. 8 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  9. 9 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  10. 10

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»

Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»