El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, y Claudia Montes, presuntamente enchufada en una empresa pública por el exministro R.C

Jésica: Fiscalía exige la devolución del sueldo público de la 'novia' enchufada que nunca trabajó

Anticorrupción, que también denuncia la colocación de Miss Asturias, reclama al exministro y a su «solicito asesor» que «indemnicen solidariamente» a Ineco y Tragastec con 43. 978 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

No solo multas millonarias por sus delitos en la trama de las mascarillas. Anticorrupción, en esta primera pieza que llega a juicio, también exige que ... José Luis Ábalos y Koldo García, quien le ayudó a enchufar a las 'amigas' del exministro en las empresa públicas, devuelvan íntegramente los sueldos de que cobraron, en algunos casos sin siquiera trabajar

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  5. 5

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  8. 8 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jésica: Fiscalía exige la devolución del sueldo público de la 'novia' enchufada que nunca trabajó

Jésica: Fiscalía exige la devolución del sueldo público de la &#039;novia&#039; enchufada que nunca trabajó