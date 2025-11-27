El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno de este jueves en el que se rechazó la senda de estabilidad. EP

El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026

El Congreso rechaza la senda de estabilidad planteada por Hacienda con los votos en contra del PP y Vox y Junts y las abstenciones de Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

El Gobierno insiste en que esta vez sí, después de dos años de legislatura sin presentar Presupuestos, una anomalía en democracia, llevará al Congreso un ... nuevo proyecto que sustituya al de 2023, ya al borde de una tercera prórroga. Pero el debate y la votación vividos hoy en la Cámara baja en torno al techo de gasto y la senda de estabilidad aprobados por el Consejo de Ministros la semana pasada, dio una idea bastante clara de cuál será el resultado: no saldrán adelante.

