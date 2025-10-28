El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El centro de control del 112, en L'Eliana. LP

Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18:35 para decirle que era «propicio» un Es Alert

La responsable desconocía la retirada de bomberos del Poyo y relata confusión con las previsiones: «No entendíamos el episodio, con la información que teníamos no tenía correspondencia con los avisos de Aemet con Barcelona»

A. Rallo

Martes, 28 de octubre 2025, 16:46

Declaración importante en el juzgado de la dana. Inma Piles, jefa del servicio de coordinación de Emergencias, ha comparecido este martes ante la instructora. ... No ha tardado en romper a llorar. «No sabíamos lo que se venía encima», ha reconocido sobre la magnitud de la tragedia. «Nadie la está culpando», tuvo que decirle la jueza al final de su testimonio ante las preguntas de una acusación.

