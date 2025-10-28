Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18:35 para decirle que era «propicio» un Es Alert

Declaración importante en el juzgado de la dana. Inma Piles, jefa del servicio de coordinación de Emergencias, ha comparecido este martes ante la instructora. ... No ha tardado en romper a llorar. «No sabíamos lo que se venía encima», ha reconocido sobre la magnitud de la tragedia. «Nadie la está culpando», tuvo que decirle la jueza al final de su testimonio ante las preguntas de una acusación.

La dirigente ha recordado que la previsión del arranque del día, la alerta roja de las siete y media de la mañana, fue totalmente diferente a la que había la noche anterior. Ese día, el 29-O, «nos adelantan la peor etapa que estaba prevista hacia el mediodía». El final del episodio era las 18 horas. Piles ha subrayado que ese factor, el del fin de los fenómenos meteorológicos, es una de las variables con las que se trabaja desde Emergencias.

También ha marcado distancias con otros eventos parecidos, como la dana de 2019. «Allí hubo avisos rojos con antelación. El meteorológico zonal era el de Valencia y nos avisó, y se hizo una reunión previa». En cambio, en 2024, «no se tuvo esa información previa. Para la del 2019 se sabía que iba a ser histórico y en este caso no la teníamos. Los avisos de dos días antes eran genéricos y no sólo eran de la Comunitat. Eran umbrales altos pero no se correspondían con los avisos meteorológicos, eran amarillos… Nosotros nos fuimos a dormir con amarillos», ha insistido.

La testigo ha profundizado en la insuficiencia de las previsiones de Aemet. «No entendíamos el episodio, con la información que teníamos no tenía correspondencia con los avisos de Aemet con Barcelona. Desde la Generalitat nos preguntaban y no sabíamos que contestar porque Aemet mantenía, pese a los avisos especiales, los amarillos. No nos atrevimos a recomendar entre compañeros nada ya que eran amarillos».

Piles ha admitido que empiezan a pensar en la vigilancia de los barrancos nada más emiten la alerta hidrológica. La del Poyo se activó a las 12.20 horas. «Quizá funcionamos con el teléfono roto», ha indicado. «Se tenía la idea de que los agentes medioambientales no iban a participar». Pero no se llegó a contactar con ellos directamente. La movilización se produjo a través del Consorcio de Bomberos. Desde Emergencias contactaron con estas delegaciones para que vigilaran los cauces.

Piles era la que llevaba el mando técnico de la emergencia hasta que llega Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, que adelantó ese día su regreso de las vacaciones. Ella declaró el nivel 1 en la Ribera Alta, con el conocimiento del secretario autonómico Emilio Argüeso.

Desde la alerta hidrológica vemos que lo que está sucediendo «comprometía la seguridad de las personas». También allí se decide hacer turnos y Piles se marcha a casa. El plan era relevar a Jorge Suárez a partir de la noche.

Los bomberos se movilizaron en el Magro y el Poyo. Del primer enclave recibieron información, que los bomberos no podían llegar, ha recordado. En el segundo de los puntos, «no recuerdo si recibimos información de retorno». «No tuvimos conocimiento de la retirada». Piles, al igual que otros testigos, ha explicado que ellos «no monitorizan» el canal de comunicaciones de los bomberos. «No hubo orden de retirada», ha insistido.

La dirigente ha señalado que no se pensó en otros barrancos, como Horteta y Gallego sino únicamente en el Poyo por los avisos de superación de caudal que se habían transmitido desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Otro de los asuntos polémicos es la supuesta activación de los agentes medioambientales de la Generalitat. Piles ha explicado que esto se tramitó por un registro departamental, que es algo paralelo al cauce de las emergencias. Y ese documento, el del ofrecimiento, finalmente se descarga el día 30, según la información que maneja ahora Piles. «Desconozco si se tuvieron conversaciones a otro nivel. Mi trabajo es en la sala de Emergencias». De todos modos, durante la mañana del 29 pensaron que con los bomberos era suficiente. Si no lo hubiera sido, «se habrían buscado otros recursos».

Piles regresó ya por la noche. «El personal estaba exhausto». La responsable se quedó trabajando en el centro de Emergencias. El mensaje del Es Alert y el supuesto retraso que se produjo ha sido siempre una de las claves de la investigación. Ella tomó algunas notas del Cecopi donde recoge incluso los problemas de enviar el mensaje y que no llegara a los móviles por falta de cobertura.

Las primeras noticias que tiene acerca del SMS masivo son a las 18:35 horas cuando una responsable de la Delegación de Gobierno le indica que la situación sería propicia para un Es Alert. Como dato curioso, en sus notas figura incluso que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, lanzó la idea de que se distribuyera a través de la Red Nacional de Radio de Emergencia (Remer).

Fuentes cercanas a la exconsellera Pradas consideran este dato importante porque revelan, según su criterio, que el Gobierno de España no era un «convidado de piedra» en el Cecopi. Eso demuestra, según estas fuentes, que entre las 18 y las 19 horas hubo coordinación entre ambas administraciones, y se preparó el borrador del Es Alert.