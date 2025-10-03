El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Jon Insausti ha sido presentado como candidato del PNV a la Alcaldía de Donostia tras la renuncia de Eneko Goia. Lobo Altuna

Jon Insausti, futuro alcalde de San Sebastián:«Estoy listo para hacer historia»

Asumirá el cargo de regidor a finales de este mes después de que Eneko Goia deje el puesto el día 16

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:20

Comenta

Jon Insausti ha sido presentado esta mañana oficialmente como el relevo de Eneko Goia en la Alcaldía de Donostia. El actual concejal de Cultural tomará ... posesión a final de mes después de que Goia deje el cargo el día 16. «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia», ha aseverado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  5. 5 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  6. 6

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  7. 7

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  8. 8 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es un paro masivo»
  9. 9 Octubre llena la agenda de Asturias: todos los planes del fin de semana
  10. 10

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jon Insausti, futuro alcalde de San Sebastián:«Estoy listo para hacer historia»

Jon Insausti, futuro alcalde de San Sebastián:«Estoy listo para hacer historia»