Junts: «La ruptura es irreversible»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este viernes que la ruptura anunciada con el Gobierno y el PSOE es «irreversible». ... A pesar de que los socialistas siguen tendiendo la mano y creen que la situación podría reconducirse, los postconvergentes, el día después de materializar su divorcio con Pedro Sánchez , han advertido de que su decisión no tiene vuelta atrás. «Cuando se rompe, se rompe», ha afirmado Nogueras de manera gráfica en TVE.

Junts dio ayer un paso más en su ruptura con el Gobierno. Hace diez días, el líder del partido, Carles Puigdemont, anunció la retirada del apoyo a los socialistas y dio por concluida la mesa de Suiza. Sentó las bases del divorcio, que la formación detalló ayer en el Congreso: veto a todas las leyes que impulsen el PSOE y Sumar (una cincuentena en estos momentos) y negativa a negociar los Presupuestos Generales del Estado y el techo de gasto. La legislatura queda «bloqueada», afirmó Nogueras.

La dirigente nacionalista ha insistido en que hasta la ruptura, había un diálogo abierto, se negociaban carpetas y se cerraban acuerdos. «Todo esto se ha acabado», ha señalado la diputada soberanista. «Sánchez no puede gobernar», ha avisado. La reacción del Gobierno, tras el anuncio del grupo parlamentario de Junts, fue mano tendida y voluntad de diálogo. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, viajó a Bruselas para reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para abordar la oficialidad del catalán. Días atrás, Sánchez se abrió a reactivar la reforma legal propuesta por los de Puigdemont para combatir la multirreincidencia.

Junts se muestra pesimista y cree que los guiños del Gobierno llegan tarde. «Empezar a hacer cosas no es cumplir», ha avisado al Gobierno en RNE. El Gobierno también trató de reactivar la negociación sobre la oficialidad del catalán en la UE. Nogueras ha preguntado por qué estos movimientos se producen ahora. «Podían haber pasado hace un año», ha lamentado. La diputada nacionalista ha sido clara. «La estabilidad de la legislatura», según ha recordado del acuerdo de investidura, «avanzaría en función del cumplimiento de los acuerdos. Y la gran mayoría no se han materializado», ha rematado. Se refería a la amnistía de Puigdemont, la oficialidad del catalán en la UE, la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, el bloqueo en la tramitación de las leyes contra la multirreincidencia y contra la ocupación impulsadas por Junts, la no incorporación de Cataluña a organismos internacionales como la Unesco, la no publicación de las balanzas fiscales y la no ejecución de las inversiones presupuestadas en Cataluña. El Gobierno se escuda en que algunas de las carpetas no están al 100% en sus manos.

De momento, Junts sigue descartando sumarse a una moción de censura junto al PP y Vox y continúa sin reclamar elecciones.