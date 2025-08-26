El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro. Efe

Marlaska acusa al PP de «utilizar» la tragedia del fuego y le insta a sumarse al pacto de Estado climático

No obstante, el Gobierno estudiará el plan de Feijóo contra los incendios, pero cuestiona el registro de pirómanos que propone

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 15:15

El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este martes al PP que «deje de utilizar las tragedias» y se sume al pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el presidente del Gobierno como consecuencia de la ola de incendios que ha asolado al país este verano. No obstante, aseguró que «cualquier medida o propuesta en materia de lucha contra las emergencias climáticas será estudiada, valorada, analizada» en respuesta al plan contra incendios presentado este lunes por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

