¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carlos Mazón, en el último pleno del Consell. EFE

Mazón vuelve este martes a Les Corts, dimitido y aún sin sucesor

El president comparece en la comisión de la dana a la que no han querido acudir Sánchez ni ninguno de los ministros citados a declarar

JC Ferriol Moya

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:56

Comenta

Carlos Mazón presentó su dimisión como president de la Generalitat el pasado 3 de noviembre, en una comparecencia pública en la que reconoció errores en ... la gestión de la dana, aunque también repartió culpas con organismos de la administración central. Este martes se cumplirán ocho días de ese anuncio. Y el jefe del Consell, que lo sigue siendo, volverá a comparecer en Les Corts.

Te puede interesar

