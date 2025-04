«Dos gallos»: la foto con la que Adrián Barbón muestra su apoyo a Revilla

P. Álvarez Viernes, 4 de abril 2025, 11:28 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

Que la relación entre Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla es inmejorable no es ninguna sorpresa. Al presidente de Asturias y su antiguo homólogo de Cantabria siempre les han unido estrechos lazos, tanto que incluso llegaron a cantar a dúo el tema 'No existen fronteras' del grupo Güeyos en 2022 en Colombres. Y el líder del Principado no ha dudado en volver a mostrar el cariño que le tiene ahora que el cántabro afronta una denuncia del Rey emérito por presuntas injurias.

«Hoy me apetece subir esta foto que tengo en mi despacho, con mi amigo, con mi hermano Miguel Ángel Revilla. Siempre contigo», ha escrito el presidente de Asturias junto a una foto en la que aparecen ambos y un helicóptero al fondo. La imagen lleva el membrete oficial del Gobierno de Cantabria, la firma de Revilla y una curiosa dedicatoria: «Dos gallos».

«A mis amigos no los dejó solos nunca», respondía después Barbón al comentario que un seguidor hizo en ese post.

«50.000 euros me hacen un roto»

Juan Carlos I se ha querellado contra Miguel Ángel Revilla por «calumniar gravemente» y referirse a él «empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho al honor», un delito por el que le reclama 50.000 euros. El expresidente de Cantabria ha sostenido que si prospera la demanda del Rey emérito y tuviese que hacer frente al pago, supondría «un roto» a sus finanzas.

«50.000 euros me hacen un roto», ha insistido el expresidente cántabro, mostrándose preocupado de que le pueden meter «un palo de este calibre» solo por decir lo que él cree que «es la verdad».

«No puedo callar las injusticias, he luchado en este país contra las preferentes con todos los bancos hasta que conseguí que pagaran a todos, (...) fui durísimo con Aznar en la guerra de Irak, he sido durísimo con Rajoy y la Gürtel, y es que soy así», ha reivindicado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Dicho esto, ha anunciado que tras «atender a todos los medios» sin «ninguna distinción» porque sabe que «esto es una noticia», no va a dar más entrevistas y va a dejar el asunto en manos de su defensa, porque está «en una etapa complicada». «Voy a intentar que no me sablen 50.000 euros, para él no será nada, claro, si le dio a una señora 65 millones de euros, pero para mí es un palo», ha concluido.