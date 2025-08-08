El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Efe

Pedro Sánchez y Diana Morant trasladan su apoyo al excomisionado de la dana

El Consell valenciano se suma a la preocupación sobre el estado de salud de José María Ángel

S. P.

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:22

El intento de suicido de José María Ángel, el excomisionado del Gobierno para la dana, ha causado un enorme impacto entre sus propios compañeros de partido y también, como no podía se de otra forma, en los políticos que compartieron responsabilidades a lo largo de la dilatada carrera política de Ángel.

Desde el Consell valenciano han reaccionado a la noticia. Fuentes del gobierno valenciano han manifestado su deseo por la pronta recuperación del ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat y ha transmitido su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación.

Diana Morant, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, ha confesado encontrarse en estado de shock y «rota por el dolor». «Todo mi cariño hacia él y su familia en estos momentos tan duros después de semanas de acoso».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la red social X (antes Twitter) para trasladar su apoyo a la familia en estos difíciles momentos.

