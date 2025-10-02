El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Pedro Sánchez y Begoña Gómez Efe

Peinado afirma que «sin el vínculo con el presidente» Begoña Gómez «difícilmente» habría cometido los delitos

El instructor cree «fundamental» el parentesco entre la imputada y Sánchez en las supuestas irregularidades que se investigan

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:45

Comenta

El juez Juan Carlos Peinado apunta ya directamente contra Pedro Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa. Es más, sitúa al ... jefe del Ejecutivo como nexo común de todo este procedimiento y motivo último por el que su mujer y los otros dos imputados (la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés) deben ir juntos al banquillo ante un jurado. «Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente ella y los otros investigados pudieron poner en práctica las conductas» supuestamente delictivas bajo investigación, afirma el instructor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  2. 2 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  3. 3

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  4. 4

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  7. 7 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Peinado afirma que «sin el vínculo con el presidente» Begoña Gómez «difícilmente» habría cometido los delitos

Peinado afirma que «sin el vínculo con el presidente» Begoña Gómez «difícilmente» habría cometido los delitos