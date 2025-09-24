El PP acusa al Gobierno de «abandonar a las mujeres» y Montero señala a los populares por crear una «alerta infundada»

El Gobierno y el PP han vuelto este miércoles a cruzarse reproches por los fallos en las pulseras antimaltrato. En la sesión de control del ... Congreso, la portavoz popular en la Cámara baja, Ester Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de «abandonar a las mujeres que dijeron que iban a proteger» y ha avisado a los socialistas de que «se darán cuenta» de su «ineficacia» cuando «los españoles y las españolas voten».

En ausencia de Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado a los populares por «intentar sacar rentabilidad política de cuestiones que nada tienen que ver con la igualdad». «El PP solo habla de las mujeres para crear una alerta infundada, igual que hicieron con la ley del 'solo sí es sí'. Las mujeres han estado protegidas en todo momento», ha respondido Montero, que ha argumentado que los populares «tienen un problema con el feminismo» por pactar con un partido, en referencia a Vox, que «niega la violencia machista».

«Ustedes votan en contra de todas las medidas que pueden favorecer a las mujeres, como la igualdad salarial, el salario mínimo interprofesional, las iniciativas contra la temporalidad», ha argumentado la vicepresidenta, que ha retado al PP a votar a favor del anteproyecto de ley para abolir la prostitución que el Gobierno tiene intención de presentar este otoño. «Así podrán demostrar que están a favor de las mujeres», ha indicado.