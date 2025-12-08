El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presidenta extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola, en el acto de presentación de su programa electoral. Efe

El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE

Los socialistas no consiguen cerrar la vía de agua abierta por las denuncias por acoso contra Salazar y el exlíder del partido en Torremolinos

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

El PP pretende que el «cambio de ciclo» hacia La Moncloa comience en Extremadura en las autonómicas del 21 de diciembre con una mayoría lo ... suficientemente amplia como para poder conjugar un Gobierno sin ataduras con Vox y una debacle del Partido Socialista. Y que ese aldabonazo con eco en el conjunto de la política española lo protagonice la candidata a retener la Presidencia, María Guardiola. La única mujer que ha comandado en democracia la comunidad extremeña y la mandataria que más se resistió a compartir el poder con la extrema derecha, que la detesta.

