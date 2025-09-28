El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Pedro Sánchez, el pasado martes, en la ONU. EFE

El presidente se aferra a una agenda exterior marcada por Gaza

En Moncloa admiten que la semana ha sido difícil, pero creen que la ola internacional les favorece

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:45

Fue una detrás de otra. El martes por la mañana, la ratificación por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz del auto que decretó la ... apertura de juicio oral a su hermano, David Sánchez. El mismo día, por la tarde, el pleno sobre la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat en el que implosionó el bloque de investidura.De telón de fondo, la polémica de las pulseras antimaltrato, una bomba contra el discurso feminista. Y de remate, el miércoles, el último movimiento del juez Peinado contra su mujer, Begoña Gómez, a la que pretende sentar ante un jurado popular por malversación. Y, sin embargo, en su primer pronunciamiento, ese mismo día a 6.000 kilómetros de distancia, Pedro Sánchez hizo como si todo fueran minucias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  6. 6 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  7. 7

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  8. 8 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  9. 9 Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste
  10. 10

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El presidente se aferra a una agenda exterior marcada por Gaza

El presidente se aferra a una agenda exterior marcada por Gaza