Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha plantado al juez Juan Carlos Peinado al no acudir a la citación prevista para este sábado a ... las 18 horas en los juzgados ordinarios de Madrid, según han informado fuentes de Moncloa. El instructor había citado a Gómez, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para comunicarles la imputación formal por un delito de malversación y la continuación de la causa por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

La incomparecencia de Gómez, de Martín y de Álvarez, que tampoco han acudido a la citación, conllevará la previsible suspensión del acto por parte del juez Peinado, que tiene previsto volver a citar en otra fecha a los investigados. Los abogados de las defensas, el representante de la Fiscalía y los letrados de las acusaciones populares sí han acudido a la vista.

La decisión de no comparecer los imputados en persona, según las fuentes jurídicas consultadas, se ampara en una circular de la Fiscalía de 1995, el mismo año de la aprobación de la Ley del Tribunal del Jurado. Según este documento, la presencia de los investigado en este tipo de trámites «no debe considerarse indispensable para la celebración de la comparecencia al no imponerlo así expresamente la ley a diferencia de lo que se hace en otros casos».

Del mismo modo, la circular añade que la inasistencia por causa no justificada del imputado, de los perjudicados u ofendidos, o de alguna de las partes personadas como acusación no debe determinar necesariamente la suspensión del acto, sin perjuicio de que el instructor pueda acordarla, como parece previsible.