PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción

La política internacional, tradicionalmente considerada de Estado y punto de encuentro entre Gobierno y oposición, también salta por los aires en medio de esta legislatura ... de crispación. La OTAN e Israel se han convertido de la noche a la mañana en dos nuevos puntos de fricción entre los dos grandes partidos.

La Alianza Atlántica ha respondido con la operación «Centinela Oriental» a la incursión de drones rusos en el espacio polaco. Pedro Sánchez anunció el viernes la participación española con medios aéreos en el despliegue, aunque el Gobierno no ha dado hasta el momento mayores detalles sobre cuántos efectivos se enviarán a Europa del Este ni el lugar dónde se desplegarán. Desde el PP ya se ha exigido al jefe del Ejecutivo mayor concreción para informar de la implicación española tanto a la ciudadanía como a unos socios de la Alianza que ya no ven a España como «un socio fiable», según esgrimió ayer la popular Cuca Gamarra.

Los de Alberto Núñez Feijóo denuncian la soledad de España dentro de la OTAN después de la negativa de Sánchez de elevar el gasto militar de España al 5% del PIB». Gamarra, que insistió en que su partido tratará la aportación a las fuerzas de la Alianza con responsabilidad, destacó el afán del presidente del Gobierno por mantener un perfil bajo y discreto en este asunto ante el rechazo frontal de sus socios parlamentarios a todo lo que tenga la más mínima relación con la OTAN.

La unidad política entre los dos grandes partidos frente a Israel se presenta aún más encallada. Tras casi dos años desde el inicio de la invasión de Gaza el ala socialista del Gobierno ha dado el paso de, como sus socios de izquierda, calificar de genocidio el trato que las tropas de Tel Aviv están aplicando a la población palestina de la Franja y que según su definición supone el «exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad»..

Sánchez denunció el genocidio en distintas ocasiones para justificar el pasado lunes las nueve medidas aprobadas por el Gobierno contra Israel, una paso que ha abierto un profundo conflicto diplomático con el estado hebreo y que ha criticado el PP.

La formación conservadora no aclara su postura sobre el conflicto pero sí rechaza plano el choque abierto con Israel. «Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Pedro Sánchez», sostuvo el pasado martes la portavoz parlamentaria Ester Muñoz. El ministro socialista Óscar López, atacó ayer las contradicciones del PP. «Se pueden condenar los ataques de Hamás y el genocidio en Gaza», señaló.