El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez, durante una visita a las tropas españolas desplegadas en Letonia. EFE

PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción

Los populares exigen a Sánchez que detalle los medios militares que enviará el este de Europa para reforzar el despliegue de la Alianza

Ander Azpiroz

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:08

La política internacional, tradicionalmente considerada de Estado y punto de encuentro entre Gobierno y oposición, también salta por los aires en medio de esta legislatura ... de crispación. La OTAN e Israel se han convertido de la noche a la mañana en dos nuevos puntos de fricción entre los dos grandes partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  4. 4

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  5. 5 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  6. 6

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  7. 7 Los médicos asturianos se suman a la huelga nacional y pararán el 3 de octubre
  8. 8 Cierran las calles Lanuza y Orán en Gijón por una fuga de gas tras romperse una tubería
  9. 9 Un fin de semana de mucha música, historia y cerveza en Asturias
  10. 10

    Un consultorio «de primer nivel» para saldar «una deuda» con el barrio de Nuevo Roces, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción

PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción