¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Efe

Sánchez se desvincula de Cerdán y alega que la «responsabilidad política» ya fue depurada en junio

El Gobierno evita cuestionar en este caso la actuación judicial y pone el acento en que nada apunta a financiación irregular del PSOE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

El Gobierno cree que el último informe de la UCO sobre las actividades corruptas de Santos Cerdán le permite seguir encapsulando el caso en ... el triángulo formado por el exsecretario de Organización del PSOE, su antecesor en el cargo y exministro de Transportes, José Luis Ábalos y el asistente de este, Koldo García. Y a eso se aferró Pedro Sánchez este martes, en una comparecencia en la Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que se desvinculó por completo de la trama. «Nosotros ya hemos asumido la responsabilidad política», adujo.

