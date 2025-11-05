El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sánchez y Gallardo, el pasado enero. Efe

Sánchez se implica con el procesado Gallardo en la campaña de Extremadura

En Moncloa creen que no hacerlo sería como asumir la culpabilidad tanto del dirigente socialista como del hermano del presidente

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

Pedro Sánchez tuvo que suspender este miércoles su participación en un mitin del líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en Mérida como consecuencia del ... temporal que durante todo el día sacudió buena parte de la región, pero fuentes de Moncloa aseguran que la implicación del presidente del Gobierno en la campaña del dirigente autonómico, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en la causa sobre la creación de un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz para su hermano, el músico David Sánchez será máxima.

