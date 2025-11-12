El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero. EP

Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura

«Esperábamos hoy un anuncio en materia de vivienda», le ha espetado la portavoz de la bancada magenta durante su intervención

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Sumar ha aprovechado su intervención durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para reprochar al presidente la posición oficial del Gobierno sobre ... el Sáhara Occidental. La portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, ha pedido al PSOE que «deje de bloquear» la iniciativa que registró hace meses el socio minoritario de la coalición para nacionalizar a los saharauis nacidos antes de 1975, cuando el territorio era aún provincia española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  2. 2 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  5. 5

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  6. 6

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  7. 7 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  8. 8 El Sporting de Gijón jugará en la Copa del Rey contra un rival de Segunda
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura

Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura