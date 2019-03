Teresa Mallada: «Luis Venta ha tenido un comportamiento indigno» Teresa Mallada conversa con Juan José Cortés y Alfredo Canteli en un acto en Oviedo. / Hugo Álvarez La candidata del PP al Principado afirma que las justificaciones dadas por el exsecretario general del PP «no se sostienen» | «Mi comportamiento no tiene nada que ver con el comportamiento que ha tenido este señor», añade SANDRA FERRERÍA Martes, 12 marzo 2019, 18:46

La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, afirma sentirse «tristemente sorprendida» por la situación que vive su partido tras la destitución de su secretario general, Luis Venta Cueli, por presuntas amenazas al portavoz de los populares gijoneses, Pablo González. Mallada no ha dudado en calificar de «comportamiento indigno» el del exsecretario general del PP de Asturias.

Antes de intervenir en un acto organizado por la Iglesia Evangélica de Filadelfia en Oviedo, Teresa Mallada afirmó sentirse «orgullosísima» de pertenecer al PP «y quiero que quede rotundamente claro que mi comportamiento no tiene nada que ver con el que ha tenido este señor y que no se merecen los afiliados», dijo refiriéndose a Luis Venta. «Yo desde dentro voy a trabajar duramente para que esto no se repita. Yo soy candidata al Principado, estoy aquí para trabajar por mi región y mi forma de proceder no tiene nada que ver con lo que estamos viendo y con la forma de actuar del secretario general», añadió la candidata popular, quien exigió «explicaciones concretas» a Luis Venta Cueli. Sin citarla, también reclama «responsabilidades a los mas altos niveles, caiga quien caiga y le pese a quien le pese», en una clara alusión, aunque sin citarla, a la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández.

Luis Venta dijo en un comunicado que él no había sido el autor del anónimo recibido por Pablo González, sino que «llegó a mi poder y se lo reenvié a él». Sobre estas esplicaciones, Teresa Mallada dijo que «esos argumentos no se sostienen. Hay un informe de la Policía nacional donde se evidencia lo ocurrido».

Respecto a la probable gestora que medita imponer en Asturias la dirección nacional, Teresa Mallada dijo que «el tema está en manos del comité de derechos y garantías nacional y corresponde al comité actuar».