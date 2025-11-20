El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
Pedro Luis Egea, tesorero de Bancal de Rosas. EP

El tesorero de Bancal de Rosas niega la financiación ilegal de las primarias de Sánchez en 2017

Asegura que se recaudaron 128.000 euros que fueron íntegramente destinados a cubrir los gastos de la campaña por la que el presidente del Gobierno recuperó la jefatura del PSOE

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado desvió este jueves su foco de atención principal para centrarse en la financiación de la campaña de Pedro Sánchez ... para las primarias socialistas de 2017, en las que el ahora presidente del Gobierno recuperó la Secretaría General del PSOE en detrimento de Susana Díaz. El PP mantiene sospechas sobre supuestas irregularidades en la recaudación de fondos, una acusación que, mantienen los populares, surgió de las propias filas socialistas durante aquella batalla interna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  3. 3 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  4. 4 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  5. 5 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
  6. 6 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  7. 7

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  8. 8

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  9. 9 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  10. 10

    «Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tesorero de Bancal de Rosas niega la financiación ilegal de las primarias de Sánchez en 2017

El tesorero de Bancal de Rosas niega la financiación ilegal de las primarias de Sánchez en 2017