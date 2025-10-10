Un centenar de comercios de Oviedo brindan sus escaparates a los Premios Princesa de Asturias Durante 15 días exhibirán imágenes de los premiados convirtiéndose «en ventanas de reconocimiento y orgullo»

El presidente de Comercio de Oviedo, Nacho del Río, y la directora de la Fundación Princesa, Teresa Sanjurjo, en la presentación de 'Premiados en los escaparates' en la Librería Cervantes.

«Siempre digo que los Premios son de todos, para todos». Con esta frase, Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, dejó claro el espíritu de unión entre los Premios Princesa y la ciudadanía asturiana. La dijo en la presentación, en la Librería Cervantes, de una nueva edición de 'Premiados en los escaparates', organizada en colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y Comercio de Oviedo.

Durante los próximos días, un centenar de establecimientos –pertenecientes a la asociación Comercio de Oviedo– brindarán sus escaparates a los premiados. Los rostros de Eduardo Mendoza –Letras–, Mary-Clair King –Investigación Científica y Técnica–, Graciela Iturbide –Artes–, Mario Draghi –Cooperación Internacional–, Serena Williams –Deporte–, Douglas Massey –Ciencias Sociales–, Byung Chul Han –Comunicación y Humanidades– y la representación del Museo Nacional de Antrología –Concordia– coparán estas «ventanas de reconocimiento y orgullo», mostrando no sólo imágenes, sino también mensajes que acercarán a los premiados a todos. Una forma de «celebrar el talento, el esfuerzo y los valores que representan».

Sanjurjo reiteró su agradecimiento a todos los comercios participantes porque no se trata de una actuación banal. «Una de las cosas que más impresionan a los premiados y que contribuye a formar un vínculo emocional con ellos es lo que encuentran cuando llegan a Asturias, y una de las cosas que encuentran en una ciudadanía comprometida y con gran sentido de pertenencia y unas calles que celebran los Premios, y es porque el pequeño comercio celebra los Premios», afirmó.

«Repetiría hasta el infinito: muchísimas gracias, porque sumáis». Y continuó: «No os podéis imaginar la cantidad de veces que un premiado nos dice: '¡He visto mi cara en un escaparate!'. A lo mejor, un premiado con un eco mediático como puedan ser los de los Deportes están acostumbrados; pero lo normal no es eso y para ellos es impresionante porque perciben muy bien el sentir de la comunidad y de pertenencia de los Premios».

Nacho del Río, presidente de Comercio de Oviedo, subrayó que todo el año «hacemos cosas para dar altavoz a lo que pasa en Oviedo« y con esta campaña –que se alargará durante quince días– »queremos ofrecer una visión, un conocimiento, de quiénes son los premiados y por qué se les premia«.

80 millones de impacto en medios

Del Río insistió en el «lujo» que significa para Oviedo acoger los Premios Princesa y todas las actividades programadas. «Cualquier ciudad del mundo los querría», apostilló. Los galardones, por su parte, devuelven al comercio de Oviedo un impacto positivo. No hay cifras al respecto, pero así es.

Sanjurjo puso como ejemplo un estudio que cuantificó en 80 millones de euros el impacto de los Premios en medios nacionales tradicionales, como prensa escrita, radio y televisión, «Eso significa que hay noticias positivas que hablan de Premios, Asturias, Oviedo». Una importantísima cantidad, más si se tiene en cuenta «que somos una organización pequeña, nuestro presupuesto es de 7 millones de euros y el 90% proviene de fondos europeos».

Dicho esto, llamó a reflexionar «sobre el impacto intangible y la huella que estamos dejando en el mundo educativo asturiano, con esa participación masiva de centros educativos, miles de trabajos recibidos, miles de estudiantes preparándolos, los clubes de lectura que participan o la oportunidad de acercarse a más de 80 actos culturales gratuitos«.

Oviedo vive los Premios.